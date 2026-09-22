"Não estava bêbada": Stella, a mulher do viral "o que tem no carro", conta o que aconteceu

Nas redes sociais, não se fala de outra coisa: uma mulher "invadiu" um concerto do cantor Bluay, no Cais do Sodré. Roubou-lhe o microfone e interpretou uma canção sobre o supermercado Pingo Doce que fica na cabeça de qualquer um que a ouve. Agora, a jovem foi à televisão explicar todo o contexto do momento que viralizou na Internet.

O nome da mulher é Stella e foi convidada do programa Olá, Bom Dia, da CMTV, nesta terça-feira, 22 de setembro. "Eu estava no Cais do Sodré, com primos e vi o concerto. Eu não sabia quem ele (Bluay) era", começou por explicar.

Depois de surgirem várias teorias sobre aquele momento e Stella garantiu que não se tratou de uma aposta. "Não fiz aposta. Eu estava com primos e estávamos a beber. Mas eu não estava bêbada! Passámos pelo Cais do Sodré e eu vi o concerto da RFM e disse aos meus primos: 'vou subir ao palco'. Eles disseram para eu não fazer isso. E eu fui. Nem conhecia o cantor", esclareceu.

Cais ou carro: afinal, o que diz a música viral?

Durante a entrevista, Stella falou também sobre a letra da canção e explicou outra dúvida que surgiu: afinal, ela diz Cais, ou Carro?

"Eu disse carro. Falei carro. Mas não pronunciei bem o 'r'. O que é que tem o carro do Pingo Doce? O concerto estava a acontecer à frente do Pingo Doce. Quando subi ao palco, olhem para o Pingo Doce e lembrei-me daquilo. E disse 'no jardim' porque nós estávamos no jardim a conviver", referiu.

A primeira publicação nas redes já soma milhares de likes

Stella decidiu criar uma conta de Instagram e, em poucas horas, a primeira fotografia somou mais de 60 mil 'gostos'.

Apesar do sucesso que fez a nível nacional, a família não gostou particularmente de ver o momento. "A minha família não gostou de eu ter subido ao palco. Primeiro disseram-me que eu tinha-me portado mal, mas depois quando o vídeo começou a viralizar, começaram a parabenizar", disse.

Na mesma conversa, Stella que gostava de ser cantora e até pediu a Bluay para cantar. "Eu pedi-lhe: 'podes passar-me o microfone, se faz favor?' Ele não me respondeu e eu tirei-lhe o microfone. Eu não o conhecia. Eu depois senti-me envergonhada", adiantou.