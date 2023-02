OPINIÃO | O Triângulo chegou e disse!

As grandes noites de estreias voltaram à TVI. A estação de Queluz de Baixo prometeu, e cumpriu! Está no ar um novo reality show. Inovador. Polémico. Sensacional. Surpreendente. Depois de vários meses de procura, a TVI encontrou os concorrentes para o novo formato. Não são poucos. São um batalhão.

Os novos inquilinos da casa mais vigiada do país surpreenderam pela positiva. À primeira vista, houve um bom casting de seleção. Há concorrentes para todos os gostos. Há concorrentes para dar e vender. E, no domingo, entram mais cinco! Temos um grupo multicultural. Várias gerações. Concorrentes de todas as profissões. Até há um polícia, mas um polícia municipal. Todos parecem ter uma boa vibe. Há um que se destacou logo. A Mariana Duarte. Considera-se impaciente, e detesta pessoas burras e fúteis. Só qualidades que esta concorrente não tem, não estivesse eu a ser irónico.

Quase três meses depois, a rainha da televisão portuguesa regressou. E não veio sozinha. Acho que já nem conseguimos imaginar outro apresentador a conduzir um reality show em Portugal. A Cristina é única. Desde o primeiro Big Brother Famosos que conquistou todos pela sua imparcialidade. O dono da casa mais vigiado do país também está de regresso. Alma dos realitys agora é o Mestre. A voz que é pai. É mãe. É psicólogo. É amigo. É tudo por agora.

A casa é mesma das últimas edições do Big Brother Portugal, mas a decoração surpreendeu. Arrojada. Inovadora. Moderna. Tecnológica. Novas divisões. Uma casa misteriosa, onde nada é o que parece.

O Big Brother Brasil é talvez o formato mais polémico e falado em tudo mundo. O formato que junta todo o tipo pessoas. Onde o inesperado acontece. Surpreendente do primeiro ao último dia. Quem por lá passa torna-se celebridade. O Triângulo é o novo Big Brother Brasil.