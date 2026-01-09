Facebook Instagram

Após interromperem tratamentos para a obesidade, doentes voltam ao peso inicial em média em 18 meses

O aumento de peso ocorre quatro vezes mais rápido do que após a interrupção de uma dieta e de um programa de exercício

Agência Lusa
Há 2h e 48min
"Só usava Kerastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona

Um amplo estudo britânico concluiu que, quando os tratamentos para a obesidade são interrompidos, o aumento de peso ocorre quatro vezes mais rápido do que após a interrupção de uma dieta e de um programa de exercício.

A investigação publicada na quinta-feira destacou os efeitos negativos da perda de peso inicial significativa, bem como as limitações do uso isolado de medicamentos.

A nova geração de tratamentos para a diabetes e obesidade, que potencia a ação de uma hormona que afeta a secreção de insulina (GLP-1, abreviatura de peptídeo semelhante à glicose-1) e, de forma mais abrangente, a sensação de saciedade, tornou-se extremamente popular nos últimos anos nos países mais desenvolvidos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) chegou a incluí-la na sua lista de medicamentos essenciais em setembro, além de ter solicitado versões genéricas mais acessíveis para as populações dos países em desenvolvimento.

Estes tratamentos demonstraram, nomeadamente, ajudar as pessoas a perder entre 15% e 20% do seu peso corporal.

"Tudo isto parece uma boa notícia", observou Susan Jebb, especialista em nutrição em saúde pública da Universidade de Oxford e coautora do novo estudo publicado na revista médica BMJ.

Mas dados recentes sugerem que "cerca de metade das pessoas interrompe o uso destes medicamentos no espaço de um ano", destacou numa conferência de imprensa.

Isto pode ser explicado pelos efeitos secundários comuns, como náuseas, ou pelos custos muito elevados, que podem ultrapassar os 1.000 dólares por mês para alguns doentes nos Estados Unidos — embora os preços tenham começado a diminuir para outros.

Depois de analisarem 37 estudos sobre a interrupção de vários tratamentos para a perda de peso, os investigadores descobriram que os participantes recuperaram cerca de 0,4 kg por mês.

Seis dos ensaios clínicos focaram-se na semaglutida, o princípio ativo do Ozempic, indicado para a diabetes tipo 2, e no medicamento para a obesidade Wegovy, da gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, bem como na tirzepatida, utilizada no Mounjaro, da Eli Lilly.

Durante a utilização destes dois medicamentos, os participantes destes ensaios perderam, em média, quase 15 quilos.

Após interromperem o tratamento, recuperaram 10 quilos num ano — o período de seguimento mais longo para estes medicamentos relativamente novos.

E, de acordo com uma projeção dos investigadores, os doentes voltarão ao seu peso inicial em média em 18 meses.

Os indicadores cardiovasculares, incluindo a pressão arterial e os níveis de colesterol, voltaram aos níveis originais após 1,4 anos.

Enquanto isso, aqueles que seguiram programas combinando dieta e exercício, sem medicação, perderam significativamente menos peso. Mas demoraram, em média, quatro anos a recuperar o peso perdido.

Regra geral, "uma perda de peso significativa tende a levar a uma recuperação de peso mais rápida", explicou Sam West, autor principal do estudo, da Universidade de Oxford.

Mas o aumento de peso é, de acordo com uma análise separada, "sistematicamente mais rápido após o uso de medicamentos, independentemente da perda de peso inicial", acrescentou.

Uma possível explicação é que as pessoas que aprenderam a comer de forma mais saudável e a fazer mais exercício continuam a fazê-lo mesmo quando recuperam o peso.

Embora os medicamentos GLP-1 "sejam uma ferramenta verdadeiramente valiosa no tratamento da obesidade, a obesidade é uma doença crónica e recorrente", salientou Susan Jebb.

E "pode-se esperar que estes tratamentos precisem de ser continuados durante toda a vida, como os medicamentos para a hipertensão".

RELACIONADOS
"Só usava Kerastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona
Este grupo restrito de cães tem talento excecional para aprender palavras, revela revista científica
De 122 para 71 euros? Esta air fryer de 5L vende-se aos milhares e tem 10 programas automáticos
"Os hidratos de carbono engordam?": nutricionista desmistifica os principais mitos sobre a alimentação saudável
Mais Vistos
00:02:19
Oiça a música que Nufla escreveu para Maycon Douglas!
selfie
00:02:16
1ª Companhia
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
tvi
00:01:51
Namorada de Maycon Douglas faz arrepiante partilha: veja o vídeo!
selfie
00:03:09
1ª Companhia
Instrutor não perdoa risos de Filipe Delgado: «Esconda lá esse piano que tem na boca»
tvi
Destaques IOL
Ikea
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar
Dicas
Já nem ligamos o ferro de engomar: este spray 'low cost' faz evaporar os vincos em segundos
Obesidade
Após interromperem tratamentos para a obesidade, doentes voltam ao peso inicial em média em 18 meses
Dicas
"Só usava Kerastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona
Mais Lidas
Maycon
Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar
Maycon Douglas
Cantora portuguesa escreve canção arrepiante para Maycon e não se esquece da frase mais marcante do ex-concorrente
Cristiano Ronaldo
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada
Andrea Soares
Poucos sabem, mas Andrea Soares é a voz por trás de uma das músicas mais conhecidas a nível nacional e internacional
Dicas
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres
Famosos
Nufla escreve arrepiante música para Maycon Douglas: veja o vídeo!
selfie