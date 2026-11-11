Castelo iluminado, pista de gelo e o mundo do Pinóquio: a vila Natal portuguesa que não pode perder este ano

Iluminadas por seis mil metros de luzes, as muralhas do Castelo de Óbidos vão transformar-se no mundo de Pinóquio, durante a edição de 2026 da Vila Natal, que decorrerá de 27 de novembro a 3 de janeiro de 2027.

Qual é o tema do Óbidos Vila Natal 2026?

“Pinocchio e o Mundo das Marionetas” é o tema do Óbidos Vila Natal, que nesta edição promete “transportar crianças e adultos para o universo clássico de Carlo Collodi [pseudónimo de Carlo Lorenzini, criador de As Aventuras de Pinóquio], repleto de histórias, oficinas criativas e figuras fantásticas”, divulgou a organização do evento.

A vila do distrito de Leiria vai acolher o evento no interior das muralhas que, segundo a Câmara Municipal de Óbidos, estarão, a partir do próximo sábado (dia 14) emolduradas por “cerca de seis mil metros de luzes e 30 mil lâmpadas LED”.

Que atrações e atividades vão estar disponíveis na Vila Natal?

Na edição 2026, o Óbidos Vila Natal propõe “uma experiência imersiva completa” no recinto, que irá contar com o Bairro do Geppetto, onde se localizará a Oficina do Mestre e o Atelier das Marionetas, locais onde as crianças podem aprender a fazer uma marioneta de madeira ou de papel.

Noutras áreas, como o Reino da Fada, é posta à prova a destreza e habilidade de quem gosta de desafios ou, em alternativa, o público pode rumar à Terra das Diversões, onde se situam o Comboio e a Mini Roda Gigante, bem como diversos jogos de feira.

No recinto o público irá ainda encontrar a Toca da Raposa Manca e do Gato Cego, “onde a literatura tem um papel importante com contos especiais”, refere a organização do certame, destacando ainda áreas como o Mergulho do Pinóquio e o Mar Gelado (onde se localizam a Rampa de Gelo e a Pista de Gelo) e o Grande Peixe, uma atividade imersiva pelo interior deste animal.

Quanto ao cartaz cultural, integra atuações e peças no Teatro das Marionetas e no Palco da Barca, uma mostra dos tradicionais Bonecos de Santo Aleixo, ateliês pedagógicos e animação de rua diária.

O recinto conta também com o já tradicional Mercado de Natal e um Carrossel Parisiense instalado na Porta da Vila.

Quando começa o Óbidos Vila Natal e até quando pode ser visitado?

O Óbidos Vila Natal estará aberto ao público de 27 de novembro a 03 de janeiro de 2027, mas a época natalícia na vila arranca já no sábado com a inauguração das iluminações.

O momento será marcado por animação itinerante da companhia Ícarus et Lumen, que conduzirá o público pelas ruas históricas, e culminará num espetáculo final com os emblemáticos Bonecos de Santo Aleixo. Na vila serão também iluminadas as rotundas, as ruas principais e as igrejas locais. No exterior da muralha uma Árvore de Luz, de nove metros de altura, será acesa na Praça da Criatividade.

Esta iluminação representa “um investimento de cerca de 20 mil euros, incluindo materiais e mão-de-obra, privilegiando a reutilização das estruturas e equipamentos existentes, bem como a utilização de tecnologia LED, numa aposta na eficiência energética e na valorização do património da vila”, informou a Câmara Municipal em comunicado.

Quanto custam os bilhetes para o Óbidos Vila Natal?

Os bilhetes para o Óbidos Vila Natal têm o custo de 12 euros para maiores de 12 anos e de oito euros para crianças (dos 3 aos 11 anos), descontos para estudantes, maiores de 65 anos e famílias, e ainda condições especiais para grupos e pessoas com incapacidade.

As entradas são geridas por sessões horárias de entrada para assegurar o conforto e a mobilidade dos visitantes, informou a autarquia, responsável pelo evento organizado pela empresa municipal Óbidos Criativa.