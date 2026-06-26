Os óculos de sol mais vendidos da Amazon estão a menos de 24€ com 48% de desconto

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A Hawkers é a marca de óculos de sol mais vendida na Amazon e o modelo ONE Hybrid é o mais procurado do catálogo. Durante o Prime Day, desceu de 45,73€ para 23,78€, com 48% de desconto. São unissexo, disponíveis em vários designs e chegam com caixa e bolsa de microfibra incluídas. Quem compra confirma que são "bonitos, assentam muito bem e cumprem a sua função na perfeição" e que, por este preço, é uma escolha muito mais inteligente do que arriscar em marcas desconhecidas sem qualidade comprovada.

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As lentes são de nylon de alta resistência com proteção total UV400, bloqueando a totalidade dos raios UVA e UVB. A categoria de filtro 3 torna-os suficientemente escuros para uso em pleno sol, reduzindo o reflexo e a fadiga ocular ao fim de horas ao ar livre. A armação em TR90, o material preferido em óculos desportivos pela leveza e flexibilidade, não pressiona as orelhas nem o nariz mesmo depois de várias horas. Com uma média de 4,5 estrelas em mais de 3.000 avaliações, os compradores são unânimes: "são dos modelos mais bonitos da marca e, pelo preço, é uma boa opção antes de comprar uns de má qualidade e arruinar a vista."

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