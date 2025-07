São polarizados, há em várias cores e só custam 13 euros. Estes óculos de sol da Hawkers vendem-se aos milhares

Este artigo pode conter links afiliados*

Há acessórios que são mais do que isso: são uma necessidade. E os óculos de sol da Hawkers encaixam perfeitamente nessa definição. Este modelo tornou-se o mais icónico da marca por uma razão simples: combina um design moderno e versátil com materiais de alta qualidade, conforto e um preço surpreendente. Com lentes espelhadas e armação em várias cores, é impossível não reparar neles — e ainda mais difícil resistir.

Estes óculos são polarizados, o que significa uma visão sem reflexos, com cores mais naturais e maior proteção ocular, especialmente em ambientes de muita luz. A lente, de categoria 3, bloqueia eficazmente os raios UV graças à proteção UV400, oferecendo segurança para os olhos — algo essencial, e nem sempre garantido, sobretudo em modelos mais baratos.

Fabricados em TR90, um dos materiais mais resistentes e flexíveis do mundo, estes óculos unem leveza e durabilidade. A dobradiça de dupla ação e o design ergonómico garantem um encaixe firme, confortável e estável — seja num dia de praia, numa caminhada ou simplesmente numa tarde de sol pela cidade. E porque são unissexo, adaptam-se a qualquer estilo, com a vantagem de existirem em várias cores para quem gosta de variar.

A marca Hawkers assina cada par com autenticidade e cuidado: o produto vem acompanhado de capa em microfibra e caixa protetora. Tudo isto por apenas 13 euros. Talvez por isso, e por tudo o que oferecem, estes óculos se tenham tornado um fenómeno de vendas — com milhares de clientes satisfeitos e uma taxa de aprovação que ronda os 91%. São a prova de que não é preciso gastar muito para ver (e ser visto) com estilo.

COMPRE AQUI

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.