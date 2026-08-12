Passa horas no telemóvel à noite? Estes óculos vermelhos foram feitos para isso

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Usa fones para dormir? Estes foram feitos mesmo para isso (e ainda dão para o ginásio)

Às vezes, aquele bocadinho do fim do dia é o único momento que temos para nós. Queremos desligar da rotina, não pensar em mais nada e acabamos por pegar no telemóvel, ver vídeos, percorrer as redes sociais ou responder a algumas mensagens. O problema é que, muitas vezes, esse hábito prolonga-se mais do que gostaríamos e pode dificultar o momento de ir dormir.

É precisamente para esse período que foram pensados estes óculos Bloomoak com lentes vermelhas, que ajudam a filtrar a luz azul e outras frequências de luz de comprimento de onda curto. A ideia é poder continuar a usar o telemóvel ou outros ecrãs à noite, mas com uma exposição luminosa diferente. O modelo custa cerca de 27 euros na Amazon e reúne atualmente 557 avaliações, com uma classificação média de 4, 2 estrelas em 5.

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A particularidade está, naturalmente, nas lentes. Ao contrário dos óculos tradicionais transparentes com filtro de luz azul, estes têm uma tonalidade vermelha bastante evidente, que permite bloquear uma maior quantidade de determinadas frequências luminosas. A própria marca indica que as lentes bloqueiam comprimentos de onda abaixo dos 550 nanómetros. A ideia é utilizá-los sobretudo à noite, quando se está a ver televisão, a trabalhar no computador ou simplesmente a navegar no telemóvel. Não fazem desaparecer a luz dos ecrãs, mas tornam a experiência visual bastante diferente, com uma tonalidade quente e avermelhada.

Outro ponto valorizado neste modelo é o revestimento antirreflexo, pensado para reduzir reflexos incómodos nas lentes e tornar a utilização mais confortável. A armação é leve e foi concebida para permanecer confortável mesmo durante períodos prolongados. Algumas avaliações de utilizadores também destacam precisamente o conforto e a sensação de menor cansaço visual durante a utilização

Por cerca de 27 euros, estes óculos acabam por ser uma opção curiosa para quem passa muitas horas diante de ecrãs e procura uma forma simples de tornar a rotina noturna um pouco mais amiga do descanso.

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