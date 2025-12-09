Facebook Instagram
Dicas

Esqueça os produtos caros: Óptica partilha a melhor forma de ter sempre os óculos impecáveis

Passamos a vida a limpar os óculos com os líquidos de limpeza. A verdade é que existe um método mais eficiente para uma limpeza perfeita
IOL
Há 25 min
Com pouco mais de 2 euros bloqueámos o frio nas nossas janelas: aprenda o truque da película aderente

Manter as lentes dos óculos limpas é fundamental para garantir uma visão nítida e prolongar a sua durabilidade. Apesar de muitos recorrerem aos líquidos de limpeza próprios para facilitar a tarefa, esse não é, afinal, o método mais eficaz. Quem o diz é uma ótica que se tornou viral ao partilhar um truque acessível e surpreendentemente simples.

Segundo o site El Universal a ótica argentina Ocelo divulgou no TikTok uma técnica que dispensa produtos específicos ou panos de microfibra. A especialista responsável pelo vídeo alerta que a maioria das pessoas limpa os óculos de forma incorreta, contribuindo para o acúmulo de sujidade ou até para riscos indesejados nas lentes.

O método recomendado envolve apenas três passos:

  1. Aplicar uma pequena quantidade de detergente na ponta dos dedos e criar espuma.
  2. Esfregar suavemente as lentes sob água corrente, evitando qualquer pressão excessiva.
  3. Secar com um lenço de papel macio, que não risca e não deixa resíduos gordurosos.

De acordo com a especialista, esta técnica garante uma limpeza profunda e segura, preservando a integridade das lentes e deixando os óculos impecáveis em poucos segundos.

A especialista alerta ainda que os panos de microfibra, frequentemente utilizados para limpar os óculos, podem acumular sujidade e gordura ao longo do tempo, tornando a limpeza menos eficiente e podendo até contribuir para um aspeto mais baço das lentes.

Se, após a limpeza, os óculos continuarem a apresentar manchas ou riscos persistentes, pode ser sinal de que a armação está a acumular resíduos nas extremidades. Nestes casos, o ideal é recorrer a uma ótica para uma limpeza profissional e mais profunda.

RELACIONADOS
Com pouco mais de 2 euros bloqueámos o frio nas nossas janelas: aprenda o truque da película aderente
A pensar nas férias de 2026? Esqueça as Caraíbas: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa
Batatas e cenouras com crumble de chouriço: surpreenda os convidados na noite da consoada
É fã de bolo rainha? Experimente esta receita para servir na consoada
É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)
Aquecedores: esta é a alternativa aos radiadores a óleo recomendada pela DECO
Mais Vistos
00:01:57
Secret Story
Leandro 'faz das suas', é repreendido pela Voz, mas é Pedro quem paga as favas
tvi
00:01:05
Secret Story
Última Hora! Nuno Eiró faz ligação inesperada à casa por causa de uma discussão
tvi
00:02:46
Secret Story
«Quiseste fazer o teu show!»: Leandro confronta Liliana com um soutien seu a pingar e a discussão estala
tvi
00:02:05
Secret Story
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
tvi
Destaques IOL
Saude
Este ingrediente faz maravilhas à saúde e quase ninguém o coloca na sopa
IKEA
São invisíveis e estão na IKEA: os protetores de colchão e almofadas que acabam com as camas frias
Animais
A rotina matinal desta casa de sonho deslumbrou mais de um milhão de pessoas
Lojas
É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)
Mais Lidas
Zed nelson
"Estamos a criar uma ilusão para nós próprios". Fotógrafo mostra como os seres humanos perderam o contacto com a natureza
cnn
Dois às 10
Nunca antes se viu em Portugal. Realiza-se à noite e pode tornar-se numa das experiências mais mágicas deste Natal
tvi
Dois às 10
Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»
tvi
Viticultura
O vinho que a Rússia tentou eliminar - e que a Ucrânia está a transformar em símbolo de liberdade
cnn
Historias de amor
Tinha um bom casamento, mas não era feliz: «Encontrei o amor onde menos esperava»
Guerra na Ucrânia
Avião militar despenha-se junto a Moscovo com sete tripulantes a bordo
cnn