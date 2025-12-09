Esqueça os produtos caros: Óptica partilha a melhor forma de ter sempre os óculos impecáveis

Festa da empresa, consoada ou final do ano: rival da Primark arrasa com peças em lantejoulas

Manter as lentes dos óculos limpas é fundamental para garantir uma visão nítida e prolongar a sua durabilidade. Apesar de muitos recorrerem aos líquidos de limpeza próprios para facilitar a tarefa, esse não é, afinal, o método mais eficaz. Quem o diz é uma ótica que se tornou viral ao partilhar um truque acessível e surpreendentemente simples.

Segundo o site El Universal a ótica argentina Ocelo divulgou no TikTok uma técnica que dispensa produtos específicos ou panos de microfibra. A especialista responsável pelo vídeo alerta que a maioria das pessoas limpa os óculos de forma incorreta, contribuindo para o acúmulo de sujidade ou até para riscos indesejados nas lentes.

O método recomendado envolve apenas três passos:

Aplicar uma pequena quantidade de detergente na ponta dos dedos e criar espuma. Esfregar suavemente as lentes sob água corrente, evitando qualquer pressão excessiva. Secar com um lenço de papel macio, que não risca e não deixa resíduos gordurosos.

De acordo com a especialista, esta técnica garante uma limpeza profunda e segura, preservando a integridade das lentes e deixando os óculos impecáveis em poucos segundos.

A especialista alerta ainda que os panos de microfibra, frequentemente utilizados para limpar os óculos, podem acumular sujidade e gordura ao longo do tempo, tornando a limpeza menos eficiente e podendo até contribuir para um aspeto mais baço das lentes.

Se, após a limpeza, os óculos continuarem a apresentar manchas ou riscos persistentes, pode ser sinal de que a armação está a acumular resíduos nas extremidades. Nestes casos, o ideal é recorrer a uma ótica para uma limpeza profissional e mais profunda.