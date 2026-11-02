Oeiras dá até 5 mil euros a jovens para viajarem pelo mundo

Outros artigos:

AlertaFraude.pt ajuda a reconhecer burlas e fraudes online

Empresas vão ter mais custos com os benefícios de saúde em 2027

Apesar de toda a tecnologia, empresas têm dificuldade em distinguir-se da concorrência

Fazer voluntariado no Japão, viver numa comunidade no interior da Tailândia ou participar em projetos sociais no Brasil são algumas das experiências já proporcionadas pelo Emunicipa-te, um programa de bolsas da Associação Gap Year Portugal que permite aos jovens viajar e desenvolver projetos pessoais durante seis meses a um ano. Na sua sexta edição, a iniciativa conta com a parceria da Câmara Municipal de Oeiras, que pretende apoiar jovens do concelho na concretização destas experiências internacionais.

Estão disponíveis quatro bolsas, com apoios de 3 mil euros para viagens individuais e de 5 mil euros para projetos realizados em dupla. Podem candidatar-se jovens entre os 18 e os 35 anos com domicílio fiscal em Oeiras ou que tenham frequentado um estabelecimento de ensino do concelho durante, pelo menos, um ano letivo completo nos últimos dois anos.

Mesmo quem está no 12.º ano e ainda não completou 18 anos pode concorrer, desde que termine o secundário antes da partida e atinja a maioridade até ao dia da viagem. A aventura começa entre janeiro e agosto de 2027 e dura entre seis meses e um ano, seja para aprender uma nova língua, trabalhar numa quinta orgânica na Nova Zelândia ou simplesmente descobrir o que se quer fazer a seguir.

O orçamento da viagem também não tem de ficar limitado ao valor da bolsa. Quem precisar de mais dinheiro pode apresentar um projeto com custos superiores, desde que explique na candidatura como pretende pagar a diferença, por exemplo, com um trabalho a tempo parcial durante o verão ou com a ajuda da família. Cada pessoa pode apresentar apenas uma candidatura, os projetos podem ter no máximo dois participantes e quem já recebeu uma bolsa da associação não pode voltar a concorrer.

As candidaturas estão abertas até 8 de novembro, e devem ser feitas através de um formulário online. Os dez finalistas serão anunciados até terça-feira, 17, e terão de apresentar os seus projetos numa entrevista, entre 23 e 25 de novembro. Os vencedores serão conhecidos até segunda-feira, 30 de novembro, ainda a tempo de aproveitar o Natal para começar a planear a viagem.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.