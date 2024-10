Com estes descontos loucos (até 80%!) já comprámos todas as prendas de Natal. E em dezembro vamos aproveitar o subsídio

Limpeza sem esforço: o conjunto de esfregona que faz tudo com uma mão

Este artigo pode conter links afiliados*

Se é daquelas pessoas que a três semanas do Natal entra em pânico e corre as lojas a comprar por impulso, saiba que não está a fazer escolhas razoáveis. Certamente está a gastar muito para lá da conta. Nós, que pertencemos a esse clube, neste ano decidimos aproveitar a festa de ofertas Prime, da Amazon, e sentimo-nos orgulhosos das compras que fizemos.

Temos uma lista de presentes incríveis para oferecer, no valor total de 1223,60 euros euros, mas que nos custou apenas 508,84 euros. Já estamos a sonhar com o que vamos fazer com o nosso subsídio de férias, enquanto vemos à distância à loucura de dezembro nos centros comerciais.

Vamos então partilhar a nossa lista, de acordo com a nossa família:

Pai (por 40,17€; antes a 71,06€;)

Adquira a camisa aqui

Mãe (por 31,91; antes a 60,95€)

Adquira o calçado aqui

Marido (por 19,56€; antes por 40,66€)

Adquira o polo aqui

Mulher (por 49,10€; antes a 100,64€)

Adquira a joia aqui

Filho de 10 anos (por 22,35€; antes a 27,44€)

Adquira o lego aqui

Filha de 15 anos (por 39,90€; antes por 81,27€)

Adquira o calçado aqui

Sogra ( por 19,11€; antes por 45,74€)

Adquira a joia aqui

Sogro (por 20,79€, antes por 50,73€)

Aquira o cinto aqui

Cunhada (por 28,45€, antes a 40,65€)

Adquira aqui o casaco

Cunhado (por 20,27€, antes a 162,63€)

Aquira os fones aqui

Sobrinho bebé (por 39,86€; antes por 95,53€)

Adquira o triciclo aqui

Sobrinha de 5 anos (por 45,89€; antes por 137,22€)

Adquira o brinquedo aqui

Prima (por 26,42€ antes por 101,65€)

Adquira o relógio aqui

Primo (por 20,15; antes por 40,57)

Adquira o chapéu aqui

Sobrinho de 15 anos (por 40,11€ antes a 76,24€)

Adquira o calçado aqui

Para a amiga (por 11,69€; antes por 24,54€)

Adquira o produto aqui

Para o namorado por 33,65€; antes a 66,08€)

Adquira a mochila aqui

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.