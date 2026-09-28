Separaram-se e voltaram a casar. Oito anos depois, esta estrela da televisão portuguesa e o marido recordam o primeiro "sim" com foto rara

Há datas que passam depressa e outras que parecem ganhar um significado diferente com o passar dos anos. Francisco Nunes e Liliana Aguiar estão a assinalar uma dessas datas especiais: faz oito anos que disseram “sim” no registo civil.

Para assinalar o momento, Francisco Nunes e Liliana Aguiar recorreram às redes sociais e recuperaram uma fotografia pouco habitual da cerimónia, na qual surgem lado a lado, sorridentes e vestidos para a ocasião.

A imagem mostra o casal no dia em que oficializou a relação, há oito anos, e foi acompanhada por uma declaração que deixa bem clara a forma como encaram esta etapa da vida a dois.

“Hoje faz 8 anos que nos casámos no registo! Já oito anos ou só oito anos! Esta perspetiva muda tudo. Enfim… é só o começo da nossa longa caminhada!”, pode ler-se, na legenda daquela publicação partilhada por ambos.

Oito anos depois, a história ganhou novos capítulos

A data agora assinalada remonta a 27 de setembro de 2018, quando Francisco Nunes e Liliana Aguiar se casaram numa cerimónia privada na Ilha do Arroz, na Comporta. Na altura, o casamento foi mantido em segredo e só depois foi revelado publicamente.

O momento aconteceu numa fase particularmente importante da vida do casal: Liliana Aguiar estava grávida de Santiago, o filho que têm em comum e que nasceu em novembro desse ano. Mas, desde então, a relação passou por vários momentos marcantes.

Houve uma separação pelo meio

Em 2023, Francisco Nunes e Liliana Aguiar passaram por uma fase particularmente difícil e acabaram por se separar.

A rutura foi pública e envolveu acusações que foram amplamente noticiadas na altura. Mais tarde, os dois reconciliaram-se e decidiram dar uma nova oportunidade à relação. Em 2026, Liliana voltou a falar publicamente sobre esse período, descrevendo-o como um “momento infeliz” da história do casal.

Depois da reconciliação, a vida do casal tomou também um novo rumo, com a mudança para o Dubai.

... E houve ainda um segundo “sim”

A história não ficou pelo casamento de 2018. Em abril de 2024, Francisco Nunes voltou a surpreender Liliana Aguiar com um pedido de casamento no Dubai, desta vez na presença dos filhos. A empresária aceitou e partilhou o momento com os seguidores.

Meses depois, em agosto, os dois voltaram a subir ao altar, desta vez numa cerimónia religiosa realizada em Cascais.

Foi uma espécie de novo capítulo na relação: já eram marido e mulher pelo registo, mas decidiram voltar a celebrar o compromisso, desta vez pela Igreja. A cerimónia contou com cerca de 90 convidados.

“É só o começo” depois de tudo o que viveram

É por conhecerem os altos e baixos da relação que a mensagem publicada agora pelo casal ganha um significado especial. “Já oito anos ou só oito anos?”, questionam.

A fotografia recuperada para assinalar a data é também uma viagem ao passado, até ao momento em que oficializaram a relação pela primeira vez.

A publicação não tardou a receber reações dos seguidores. “Parabéns e continuação de muitas felicidades amigos”, “Parabéns e boa continuação nessa linda caminhada”, “Continuação de muitas felicidades” e “Parabéns para vocês os dois” foram algumas das mensagens deixadas.

Houve ainda quem destacasse a oportunidade de ter conhecido pessoalmente o casal: “Tive a honra em conhecer esse casal e aprendi muito! Que Deus abençoe sempre vossas vidas! Parabéns”.