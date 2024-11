Black Friday: Este creme da Olay que remove rugas está com o maior desconto de sempre

Este artigo pode conter links afiliados*

Se está à procura de um produto que realmente funciona, este creme noturno da Olay impressionou os especialistas do Good Housekeeping Institute Beauty Lab nos seus testes. Os resultados foram tão positivos que o instituto o destacou como uma das melhores opções qualidade-preço no mercado dos cremes noturnos. A fórmula sem fragância nem corantes é adequada para todos os tipos de pele - seja seca, oleosa ou normal.

O segredo está na sua textura leve e de rápida absorção, que não deixa aquela sensação oleosa que ninguém aprecia. Mesmo sendo um produto potente, é surpreendentemente suave - basta começar com duas a três aplicações por semana e aumentar gradualmente conforme a sua pele se adapta. A fórmula combina retinol com vitamina B3, oferecendo 24 horas de hidratação e trabalhando enquanto dorme para suavizar as linhas de expressão. Para melhores resultados, aplique uma pequena quantidade na pele limpa e seca antes de dormir, e use protetor solar durante o dia. Em 28 dias, poderá ver uma transformação real na sua pele.

Os utilizadores não poupam elogios a este creme: "Nota-se a diferença desde o primeiro momento, a pele fica suave e, ao contrário de outros produtos com retinol, não seca", partilha uma utilizadora satisfeita. "Já experimentei cremes muito mais caros e este foi uma verdadeira descoberta", partilha outra utilizadora. Mesmo quem tem pele sensível encontrou neste creme uma solução: "É cremoso e denso sem ser oleoso, não causa nenhuma alergia". Um utilizador destaca ainda os resultados imediatos: "Pele mais preenchida e nutrida logo após a aplicação, perfeito como creme de inverno".

Aproveite esta oportunidade única e comece já a sua transformação: durante a Black Friday, este creme está disponível por apenas 20 euros.

