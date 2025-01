Inchaço à volta dos olhos? Estas 10 dicas ajudam a acabar com as olheiras

Acordar com olheiras é um problema comum, mas não tem de se tornar num drama matinal. Com alguns cuidados simples, é possível reduzir o inchaço e começar o dia com um olhar mais fresco e revitalizado. O site Healthline revelou truques incríveis para desinchar os olhos e começar o dia com um rosto de aspeto mais descansado.

1. Durma bem

Dormir entre 7 a 9 horas por noite é essencial para evitar o inchaço. Crie uma rotina de sono regular e evite cafeína, álcool e dispositivos eletrónicos antes de dormir.

2. Eleve a cabeça ao dormir

Usar almofadas extra ou elevar ligeiramente a cabeceira da cama pode ajudar a evitar a acumulação de líquidos à volta dos olhos.

3. Controle as alergias

Se sofre de alergias, consulte um médico para reduzir sintomas como vermelhidão e inchaço nos olhos.

4. Mantenha-se hidratado

A desidratação pode agravar o inchaço. Beba pelo menos 8 copos de água por dia para manter a pele saudável.

5. Reduza o consumo de álcool

O álcool pode desidratar e aumentar a retenção de líquidos. Prefira água ou infusões naturais para manter a hidratação.

6. Evite o excesso de sal

O sal contribui para a retenção de líquidos. Opte por uma alimentação equilibrada, rica em frutas e vegetais frescos.

7. Aposte no potássio

Alimentos como bananas, feijão e vegetais de folhas verdes ajudam a reduzir o excesso de líquidos no corpo.

8. Aplique uma compressa fria

Descansar com uma compressa fria ou saquinhos de chá preto nos olhos durante 10 minutos pode ajudar a reduzir a inflamação.

9. Use um creme para os olhos

Produtos com camomila, pepino e cafeína ajudam a tonificar a pele e reduzir o inchaço.

10. Considere tratamentos estéticos

Se o inchaço for persistente, tratamentos como blefaroplastia ou laser podem ser soluções eficazes.