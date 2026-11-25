São alimentos presentes em muitas refeições dos portugueses, mas o consumo frequente de carne processada está associado a um maior risco de cancro colorretal. A OMS alerta para a relação e explica o que significa comer 50 gramas por dia.

Fiambre ao pequeno-almoço, uma sandes de chouriço ao almoço ou salsichas numa refeição rápida. Para muitas pessoas, estes alimentos fazem parte da rotina alimentar. No entanto, o consumo frequente de carne processada está associado a um maior risco de cancro colorretal, uma das doenças oncológicas com maior impacto em Portugal.

A evidência científica levou a Agência Internacional para a Investigação do Cancro (IARC), organismo da Organização Mundial da Saúde (OMS), a classificar a carne processada como carcinogénica para os seres humanos.

A conclusão não significa que comer uma sandes de fiambre vá provocar cancro. Significa que existe evidência suficiente de que o consumo deste tipo de carne pode contribuir para o desenvolvimento da doença e que o risco aumenta com a quantidade consumida.

Fiambre, chouriço e salsichas: o que é carne processada?

A carne processada é aquela que foi transformada através de processos como a salga, a cura, a fermentação ou a fumagem, geralmente para melhorar a conservação ou o sabor.

Nesta categoria incluem-se alimentos como fiambre, chouriço, salsichas, bacon, presunto, salame e outras carnes curadas ou fumadas.

O processo de transformação é importante para a classificação. Não se trata apenas de carne vermelha: também existem carnes processadas feitas a partir de aves.

A carne vermelha, como a de vaca, porco ou borrego, é uma categoria diferente. A IARC considera que existe evidência de que pode causar cancro colorretal, mas a classificação é menos conclusiva do que no caso da carne processada.

Comer 50 gramas por dia pode aumentar o risco em 18%

Um dos dados mais citados pela OMS ajuda a perceber a dimensão da associação entre o consumo de carne processada e o cancro colorretal.

Uma análise de estudos epidemiológicos estimou que cada porção diária de 50 gramas de carne processada está associada a um aumento de cerca de 18% no risco relativo de desenvolver cancro colorretal.

Este valor precisa de ser interpretado corretamente. Não significa que uma pessoa que consuma 50 gramas de fiambre ou chouriço por dia tenha uma probabilidade de 18% de desenvolver cancro.

Trata-se de um aumento relativo do risco, comparado com pessoas que não consomem essa quantidade diariamente. O risco absoluto de cada pessoa depende de vários fatores, incluindo a idade, o historial familiar, os hábitos de vida e a exposição acumulada ao longo do tempo.

A OMS sublinha ainda que o risco aumenta com a quantidade de carne processada consumida. A evidência disponível não permite, contudo, estabelecer um nível de consumo que possa ser considerado completamente seguro.

O que recomenda a Direção-Geral da Saúde?

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda reduzir o consumo de carnes processadas e reservá-las para momentos ocasionais.

Nas orientações sobre alimentação e prevenção do cancro, a entidade aconselha também a controlar o consumo de carne vermelha, privilegiar fruta, hortícolas e cereais integrais e substituir ocasionalmente a carne por fontes de proteína vegetal, como feijão, grão ou lentilhas.

A recomendação não implica eliminar toda a carne da alimentação. O objetivo passa por reduzir a frequência e a quantidade de produtos processados, integrando-os numa dieta variada e equilibrada.

A DGS recomenda ainda o consumo diário de pelo menos 400 gramas de fruta e hortícolas, bem como a prática regular de atividade física e a manutenção de um peso saudável.

O cancro colorretal continua a ter um impacto elevado em Portugal

O cancro colorretal, que inclui os tumores do cólon e do reto, é uma das doenças oncológicas mais frequentes no país.

De acordo com os dados do Observatório Global do Cancro, da IARC, Portugal registou 10.575 novos casos de cancro colorretal em 2022. Foi o tipo de cancro com maior número de novos diagnósticos no país, considerando homens e mulheres.

A alimentação é apenas um dos fatores que podem influenciar o risco. A idade, o histórico familiar, o excesso de peso, o sedentarismo, o consumo de álcool e o tabagismo também podem ter influência.

Por isso, reduzir o consumo de carne processada deve ser entendido como uma das medidas de prevenção, e não como uma garantia de que a doença não irá surgir.

O que pode fazer para reduzir o consumo?

A recomendação dos especialistas é simples: reduzir a frequência com que estes alimentos aparecem nas refeições e procurar alternativas.

Em vez de fiambre ou chouriço numa sandes, pode optar por ovo, queijo, húmus ou outras fontes de proteína. Nas refeições principais, pode alternar a carne com leguminosas, como feijão, grão e lentilhas.

A alimentação não precisa de ser perfeita para ser mais saudável. O mais importante é que os hábitos sejam consistentes ao longo do tempo.

A evidência científica não indica que um consumo ocasional de carne processada provoque inevitavelmente cancro. O alerta é dirigido sobretudo ao consumo frequente e em quantidades elevadas.

A melhor forma de reduzir o risco passa por uma alimentação variada, com mais alimentos de origem vegetal, menos produtos processados e hábitos de vida saudáveis.