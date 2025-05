Andámos anos a guardar mal as bananas. Finalmente aprendemos como fazer com que durem mais

É um problema comum: as bananas ficam guardadas na fruteira e quando percebemos estão maduras e com manchas pretas. Muitas acabam no lixo e é um desperdício, para o ambiente e para a carteira. O site 'Taste of Home' aponta seis truques para guardar as bananas:

Envolva os caules em película aderente ou papel de alumínio

Os caules libertam gás etileno, que acelera o amadurecimento. Envolver cada caule individualmente vai ajudar a atrasar esse processo.

Pendure as bananas

Pendurar as bananas reduz o contacto com superfícies, evitando nódoas e abrandando a ação do gás etileno. Pode usar um cesto com gancho ou um gancho próprio debaixo do armário, recomenda o 'Taste of Home'.

Compre bananas verdes

Escolha bananas ainda verdes, que amadurecem mais lentamente em casa. Assim, conserva-as por mais tempo.

Guarde no frigorífico só depois de maduras

Não coloque bananas verdes no frio. Mas, quando estiverem bem maduras, pode guardá-las no frigorífico para travar o amadurecimento por mais alguns dias. A casca escurece, mas o interior mantém-se bom.

Como conservar rodelas de banana

Depois de cortadas, as bananas oxidam e escurecem rapidamente. Deite gotas de sumo de limão ou lima por cima e guarde num recipiente hermético. Dura até quatro dias, garante o 'Taste of Home'.

Como congelar bananas

Não congele bananas com casca. Descasque-as ou corte em rodelas e guarde em sacos com fecho hermético. Assim ficam prontas a usar em batidos, bolos ou sobremesas.