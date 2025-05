Durante quanto tempo pode a manteiga ficar na bancada fora do frigorífico?

Este pode ser um tema de discórdia em casa. Há quem prefira guardar sempre a manteiga no frigorífico e outros há que não conseguem conceber ter uma manteiga em bloco sem possibilidade de a barrar numa torrada acabada de fazer.

Se pertence a este último grupo que deixa a manteiga na bancada, é preciso ter em conta alguns hábitos para que a segurança alimentar seja assegurada. Porém, as informações podem contradizer-se sobre quanto tempo podemos deixar a manteiga na bancada.

Apesar de as marcas recomendarem que a manteiga seja guardada no frio, o cientista alimentar Harold McGee acredita que manter a manteiga em temperatura ambiente por alguns dias é não é grave, já que devido ao baixo teor de água, a manteiga é capaz de resistir à contaminação por micróbios, como escreve o site The Kitchen.

Porém, é inegável que a manteiga se estraga mais depressa à temperatura ambiente do que no frigorífico. Por isso, se a ideia é fazer durar uma embalagem ao longo de várias semanas, é melhor optar pelo frigorífico. Se não, pode tê-la na bancada, tendo cuidado para não a consumir em caso de odor estranho ou cor diferente.

Erros a evitar ao deixar manteiga de fora:

Armazenar no recipiente errado. A exposição à luz e ao ar são os dois principais fatores que contribuem para a deterioração da manteiga. É importante ter cuidado com o recipiente em que guarda a manteiga.

A cozinha não está fresca. Se está no verão ou mora num país quente, pode não ser adequado deixar a manteiga na bancada. Se a temperatura na cozinha estiver constantemente acima de 21°C, é melhor guardar a manteiga no frigorífico.

Deixar manteiga em grande quantidade na bancada. É óbvio que quanto mais tempo a manteiga for deixada em temperatura ambiente, maior o risco. Por isso, vá doseando a manteiga que deixa na bancada.