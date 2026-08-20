Empresa de Torres Novas leva saúde mental aos Estados Unidos e Canadá

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A Ondivan é uma empresa luso-brasileira especializada em tecnologia para saúde mental que nasceu em Torres Novas e que depois de estabelecer operações em Portugal e no Brasil, acaba de anunciar o lançamento da sua operação nos Estados Unidos e Canadá.

A plataforma integra teleconsulta, gestão clínica, agendamento online, pagamentos internacionais e ferramentas de apoio ao exercício profissional, permitindo que pacientes encontrem psicólogos qualificados independentemente da sua localização geográfica.

Com mais de 2.500 psicólogos na plataforma e pacientes distribuídos por mais de 20 países, o foco inicial da Ondivan centra-se na crescente comunidade de brasileiros residentes nestes dois países. A estratégia prevê igualmente alcançar portugueses emigrados e outros falantes da língua portuguesa que procuram acompanhamento psicológico culturalmente próximo e realizado no seu idioma materno.

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Através das operações em Portugal e no Brasil, a plataforma já presta apoio a pacientes residentes em mais de 20 países, demonstrando o alcance global que a saúde mental digital pode assumir quando aliada à tecnologia e à proximidade cultural.

Mais do que responder à procura crescente por consultas online, a Ondivan procura eliminar uma das principais barreiras enfrentadas pelas comunidades emigrantes: encontrar profissionais que compreendam não apenas a língua, mas também o contexto cultural, familiar e emocional de quem vive entre diferentes países.

A nova operação nos EUA e Canadá permitirá igualmente ampliar as oportunidades para psicólogos portugueses e brasileiros que pretendem desenvolver uma prática clínica internacional, ligando profissionais qualificados a pacientes distribuídos por diferentes fusos horários através de uma infraestrutura tecnológica única.

Segundo Inês Mata, CEO, psicóloga, psicanalista e fundadora da Ondivan, a decisão de criar uma operação específica para os Estados Unidos e Canadá nasce da realidade vivida por milhões de emigrantes lusófonos.

“Mudar de país exige muito mais do que uma adaptação profissional ou social. Exige reconstruir referências, relações e identidade. Muitas pessoas conseguem viver em inglês, mas continuam a precisar de falar sobre as suas emoções em português. A nossa missão é garantir que a distância geográfica nunca seja um obstáculo ao acesso a um cuidado psicológico humanizado e culturalmente próximo”, explica, citada em comunicado.

A empresa acredita que a evolução da telepsicologia e da saúde digital está a transformar a forma como os cuidados psicológicos são prestados, tornando possível acompanhar pacientes que vivem longe do seu país de origem sem perder a proximidade linguística, cultural e terapêutica.

Nos próximos meses, a Ondivan prevê reforçar a sua presença nos Estados Unidos e Canadá através da integração de novos psicólogos, do estabelecimento de parcerias estratégicas e do desenvolvimento de iniciativas dirigidas às comunidades lusófonas residentes nestes dois países.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders