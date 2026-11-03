Tinha apenas 16 anos e desviou um avião da TAP: o caso real que vai chegar à Netflix

Fonte: Lusa

O realizador português João Nuno Pinto está a rodar “Operação TAP”, um filme inspirado num caso verídico ocorrido nos anos 1980, com produção da SPi para a Netflix, anunciou hoje a plataforma de 'streaming'.

Netflix aposta em filme português inspirado num caso real dos anos 1980

O projeto é apresentado como o primeiro filme português com envolvimento da Netflix, depois da produção das séries portuguesas “Glória” (2021) e “Rabo de Peixe” (2023).

“Operação TAP” é livremente inspirado na história de um adolescente de 16 anos que em 1980 protagonizou o desvio de um voo de ligação Lisboa-Faro da TAP para Madrid e que exigiu 10 milhões de dólares.

Adolescente de 16 anos desviou avião da TAP e exigiu 10 milhões de dólares

“Tendo como pano de fundo um país que emerge de uma revolução, construímos uma história intensa, épica e profundamente comovente sobre um jovem que toma a decisão extrema de desviar um avião”, afirmou o argumentista e diretor criativo da SPi, Pedro Lopes, em comunicado.

O filme é protagonizado por Afonso Pimentel, Victoria Guerra e Rui Pedro Silva, no papel do jovem Rui Rodrigues, que ficou com a alcunha de “Piratinha do ar”.

João Nuno Pinto realiza filme com Afonso Pimentel e Victoria Guerra

A realização é de João Nuno Pinto, autor de “18 buracos para o paraíso” (2025) e “Mosquito” (2020), e o argumento é de Pedro Lopes, Marina Preguiça Ribeiro e Miguel Pico.

Em nota de imprensa, a plataforma Netflix descreve “Operação TAP” como “uma aventura com ar oitentista e com um ritmo atual que combina tensão e emoção para contar como uma noite de medo acabou por se transformar em algo que ninguém esperava”.