Facebook Instagram

OPINIÃO I Noélia, Rui e Sara: os verdadeiros protagonistas  

"Digamos que foi um boost de energia positiva para continuarem a enfrentar os obstáculos deste desafio televisivo"

Fábio Belo
Há 2h e 44min
Quem vai sair? Recrutas trocam opiniões
Quem vai sair? Recrutas trocam opiniões
Há um novo sistema dentro dos supermercados Lidl que todos precisamos de conhecer

Passou um mês desde que os recrutas entraram na parada mais vigiada e mais famosa do país. A evolução é visível a olho nu e, talvez como recompensa, o mundo exterior entrou finalmente pela caserna da Primeira Companhia. Digamos que foi um boost de energia positiva para continuarem a enfrentar os obstáculos deste desafio televisivo, porque motivação nunca é demais, sobretudo quando há câmaras ligadas 24 horas por dia.

A Noélia é acusada de fazer de tudo para ser falada. Ora, isto não é um reality show convencional… mas se a Noélia o faz, ainda bem. Porque não basta ser um bom recruta: é preciso agradar ao público. Uma coisa é certa, e para minha surpresa, a Noélia foi a primeira salva, roubando o habitual lugar de destaque ao Rui, que, regra geral, costuma ser sempre o primeiro a escapar à expulsão..

Por falar no Rui… é arrogante e, por vezes, um pouco rude, mas dá um verdadeiro bailinho a todos os recrutas da casa. É massacrado desde o primeiro dia e, ainda assim, consegue dar ao litro e destacar-se. Goste-se ou não, o rapaz aguenta pancada como poucos.

Há momentos, no entanto, em que o Manuel Melo mais valia estar caladinho e sossegado no seu canto. No fundo, ser planta. Porquê? Criou uma personagem que uns acharam piada e outros… nem por isso. Aliás, deixou a Noélia visivelmente desconfortável. Se vivem em comunidade e alguém do grupo não se sente confortável, a brincadeira tem de parar. Não é bonito, nem de bom tom, brincar ou fazer humor à custa de pessoas com algum tipo de deficiência. Para mim, o Manuel deveria ter sido o expulso da noite, e não a Sara.

A Sara foi, claramente, a concorrente que mais cresceu dentro desta experiência. Superou-se a si mesma, trouxe animação e ainda se tornou num dos maiores memes da história da Primeira Companhia. A Sara merecia um lugar na final e, para mim, neste momento, seria a vencedora do programa.

RELACIONADOS
Há um novo sistema dentro dos supermercados Lidl que todos precisamos de conhecer
Afinal, os talheres devem ficar para cima ou para baixo na máquina de lavar a loiça? Especialista explica
Águas transparentes e vistas inacreditáveis: férias 2026 com tudo incluído por apenas 350 euros
Noites mal dormidas? Especialista explica o que ajuda a dormir e quando tomar
Melhorar a relação amorosa? Aldi tem o que precisamos para uma manhã de filme romântico
Mais Vistos
00:03:28
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."
tvi
00:01:27
1ª Companhia
Elogio disfarçado ou crítica direta? Comandante Moutinho avalia Filipe Delgado
tvi
00:00:57
1ª Companhia
A saída hilariante do Instrutor Andrade que deixou os recrutas a rir às gargalhadas
tvi
00:06:46
Dois às 10
Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”
tvi
Destaques IOL
Longevidade
É independente e viaja pelo mundo: este homem tem 101 anos e conta o seu segredo para uma vida saudável
Saude
Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas
Como ajudar vítimas
Populações afetadas pela tempestade Kristin precisam de apoio. Saiba aqui como ajudar
away
Saude
Beber chá não resolve a falta de água no organismo, avisam especialistas