OPINIÃO I Big Brother Verão arrancou e os artistas já aquecem o parquinho

"As pessoas pensam que podemos viajar porque somos ricos": o que deixa este casal de ter para poder conhecer o mundo

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Um ano depois, o Big Brother Verão regressou à televisão portuguesa. Desta vez com concorrentes anónimos… e ainda bem. Já chega da reciclagem intensiva de ex-concorrentes, porque já estávamos todos ansiosos por conhecer caras novas.

Quem também está de volta é a Maria Botelho Moniz, que regressa aos comandos da casa mais vigiada do país. A Maria é uma profissional de mão cheia, disso não há dúvidas.

A casa sofreu algumas mudanças e surpreendeu tudo e todos com a famosa "Casa da Avó", onde as mordomias parecem ter ficado à porta. Mas uma coisa é certa: conforto a menos costuma significar confusão a mais, e cheira-me que aquilo ainda vai ser palco de grandes espetáculos.

Agora vamos aos concorrentes…

Personalidades muito diferentes, espíritos livres e idades para todos os gostos. A Joana bateu recordes com o “sem dúvida alguma” em tempo relâmpago. O Boris, casado há 17 anos, entrou com aquele ar de quem vai dar conselhos matrimoniais à casa inteira. Mariana Salgueiro realizou um sonho de há 25 anos aos 52 anos de idade. Será a madre da casa?

Mariana Sá diz que gosta muito de trabalhar... para não dizer exatamente o contrário. O Afonso, futebolista reformado, entrou com aquele aroma intenso a mania. O Joaquim foi aquele concorrente que vi entrar e pensei: "o que acabou de acontecer aqui?"

Não me perguntem porquê, mas a Raquel vai dar-se lindamente com a Mariana Salgueiro. A Tatiana... será a vilã? Miguel parece já ter garantido o cargo de vaidoso oficial. O Nuno é aquele amigo chato que toda a gente tem, mas que, estranhamente, acaba por gostar.

A Íris é uma espécie de Ruca versão profissões. O Diego, o tarólogo, dá sempre jeito numa casa destas. Afinal, alguém tem de prever os próximos barracos. Ana Luísa traz muita experiência de vida, mas não veio sozinha: trouxe o filho João na bagagem.

A Sara parece já ter garantido o cargo de fofoqueira de serviço, e sejamos sinceros, uma boa fofoca nunca fez mal a ninguém. O Pedro é aquela pessoa sempre bem-disposta, mas parece-me que a boa disposição dentro daquela casa tem prazo de validade. Já a Vanessa tem ar de quem desce rapidamente do salto e arma uma peixeirada digna de horário nobre.

E o João Ventura... parece que entrou convencido de que vinha passar férias à Malveira. Podem começar a aquecer a porta de saída.

À primeira vista temos um bom lote de concorrentes. É caso para dizer que a caderneta de cromos do Big Brother Verão está completa. Os artistas estão prontos para subir a temperatura e pegar fogo no parquinho. Agora resta saber quem joga, quem faz figuras tristes... e quem vai chorar ao fim de três dias porque "não estava à espera disto".