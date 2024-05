OPINIÃO | A Catarina Miranda continua a ser o prato do dia

A Catarina Miranda continua a ser o tema principal das galas. Continua a ser o centro das atenções. Cabe aos outros jogadores fazerem alguma coisa e mudarem o rumo do jogo. Estão ali para jogar, para ganhar, e não para darem a vitória aos outros.

É claro como a água que a Catarina Miranda quer a casa contra ela. Assim consegue-se vitimizar e conquistar o público. Graças a Deus Nosso Senhor dos Realities, a grupeta chegou ao fim, e ainda bem. Temos uma Margarida mais solta, mais independente, mais jogadora. O Panelo marcou uma posição forte no jogo. Enfrentou o touro pelos cornos, e conseguiu destacar-se e mostrou ser um bom jogador.

Com o fim da grupeta, chegou o novo grupo, a Miranda, o Gil e a Inês. Para mim, esta aproximação é por interesse. Tanto a Inês, como o Gil, fazem parte do lote dos novos concorrentes, logo entraram com o privilégio de saber qual o preferido do público. No meio de tudo isto, o Gil foi o expulso pelos portugueses, e ainda bem.

As VT's são os pontos fortes das galas, e foi depois de uma VT que o Gabriel levantou a questão que a Catarina Miranda fazia bullying contra a Margarida. Não creio que seja bullying, agora que ofende de forma gratuita a Margarida e outros concorrentes, lá isso acontece, e está à vista de todos.