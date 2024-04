OPINIÃO | A Catarina Miranda não é rainha do Big Brother

O jogo parece estar viciado, pois gala a após gala lá está a Catarina Miranda em destaque. A concorrente tem uma sede de ser protagonista e faz de tudo para aparecer. Aliás ela aparece em tudo, o que acaba por não ser positivo.

A Catarina Miranda tenta-se afirmar no jogo quando diz “eu vou ganhar”, está nas mãos dos outros concorrentes mudar esta situação, e afirmarem que também vão ser vencedores. Na verdade entraram neste jogo pela experiência, mas sem sombra de dúvida para levarem para casa o cheque com 100 mil euros.

Ainda sobre a Miranda, que contínua insuportável, é provocadora, mas não gosta nada de ser provocada. A verdade é que poucos tem a coragem de a provocar, porque já perceberam que quem bate de frente com ela corre o risco de ser expulso.

Já não é a primeira vez que a Catarina tem de ser posta no lugar em plena gala. Já começa a tocar na má criação e no desrespeito pelo Big e pelo Cláudio.

Quero falar-vos um pouco da liderança da Margarida, que foi considerada pelos colegas uma boa liderança. Na minha perspectiva quando um concorrente é líder, tem a oportunidade perfeita para se impor no jogo, ser protagonista, e não foi de todo o que aconteceu. A Catarina Miranda e o Gabriel conseguiram destabilizar a liderança da Margarida, e esta não soube dar a volta por cima e quebrou.

Surpresa das surpresas foi o facto da Inês, uma das novas concorrentes, ser a primeira salva da noite, e com grande percentagem. É a prova que todos se conseguem posicionar no jogo, e conseguirem ser protagonistas. É só quererem marcar posição no jogo. A Inês é muito pouco “low cost”, e começa a marcar pontos como jogadora de primeira linha.