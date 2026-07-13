OPINIÃO | Há quem jogue… e há quem esteja de férias no Big Brother

Mais um domingo, mais uma gala do Big Brother Verão. E, finalmente, uma gala que serviu para abanar a casa e obrigar alguns concorrentes a perceberem que isto é um reality show e não um retiro de férias. Os ingredientes estão lançados. Agora, cabe a cada um decidir se quer jogar para ganhar ou continuar a figurante.

A Sara começa finalmente a dar nas vistas. Quebra regras, vai ao confronto e não parece minimamente preocupada com as consequências. Será ela a incendiária desta edição? Cá para mim, entrou com a lição muito bem estudada. E ainda bem. Porque, até agora, era das poucas pessoas que parecia saber ao que ia. É, sem dúvida, a primeira grande protagonista deste Big Brother Verão.

Depois temos o trio maravilha: Nuno, Afonso e Boris. Os verdadeiros turistas da casa. Daqueles que parecem ter confundido o prémio final com um voucher para umas férias all inclusive. O Afonso e o Boris só apareceram na gala de estreia. Desde então, instalaram-se na piscina e desapareceram do jogo. Já o Nuno teve um triângulo amoroso servido de bandeja e conseguiu a proeza de sair dele sem retirar qualquer benefício para o jogo. Coragem teve, ninguém lhe tira isso. Mas coragem para criar conteúdo? Nem vê-la. Entrou, respirou… e pouco mais.

Mariana e Miguel são o novo casal sensação. Apaixonaram-se à velocidade da fibra ótica. Será amor verdadeiro ou estratégia? Ainda é cedo para tirar conclusões. O que já sabemos é que decidiram gastar metade do prémio final para dormirem no quarto secreto. Jogada de mestre? Nem por isso. No caso destes dois, não foi estratégia. Foi apenas uma monumental infantilidade.

A Mariana Salgueiro acabou por ser a expulsa da noite. Era previsível. Sempre achei que a decisão estaria entre ela e o João, até porque basta espreitar os comentários nas redes sociais para perceber quem eram os menos populares. Ainda assim, não concordo com a expulsão. A Mariana foi das primeiras concorrentes a entregar conteúdo. Teve coragem para arriscar, foi a primeira a reduzir o prémio final em troca de imunidade e soube aproveitar o confronto com a Sara na Casa da Avó para mexer com o jogo. Goste-se ou não dela, fez muito mais pela dinâmica da casa do que vários concorrentes que continuam lá dentro a contar azulejos.