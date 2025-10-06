Facebook Instagram

OPINIÃO I A gala em que a Liliana se libertou…e o Sandro levou a mala

Finalmente é a palavra que define a gala de ontem. A Liliana terminou tudo com o noivo, o Zé. Finalmente é a palavra que define a gala de ontem. A Liliana terminou tudo com o noivo, o Zé

Fábio Belo
Hoje às 10:28
Tudo certo, mas digo-vos: a Liliana já devia ter tomado esta atitude na semana passada, quando o Zé foi à casa deixar-lhe uma mensagem. Teria sido mais justa, convenhamos.

Mas há aqui qualquer coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha. A certa altura, a Liliana diz no confessionário à Cristina que terminou tudo “para ser mais livre”. Ora bem... mas ela não era livre desde o primeiro dia?

A Lídia, a conflituosa? Claramente que não! É apenas frontal, diz o que tem a dizer, seja quando for. É daquelas concorrentes que quem gosta, gosta; e quem não gosta... paciência, que aprenda a gostar!

O Pedro Jorge é, sem dúvida, um dos concorrentes mais fortes desta edição. E parece-me que os outros já perceberam isso. Depois há os que batem de frente com ele, a ver se lhe tiram o fôlego no jogo, mas só acabam por lhe dar mais força e ainda mais destaque. Brilhante estratégia, não é?

O Rui atendeu o telefone e teve a oportunidade de nomear diretamente um concorrente. Claro que o alvo foi o Leandro. E digo-vos: foi uma jogada de mestre! Até porque o Leandro iria ficar nomeado de qualquer maneira, isso era mais do que certo, e assim o Rui trocou as voltas às nomeações e obrigou outros a irem à chapa.

O Sandro, o do Cristiano Ronaldo (sim, porque não sabia falar de outra coisa), foi finalmente expulso. E ainda bem! Achava-se muito engraçadinho, mas de graça tinha muito pouco. Ao longo da semana teve atitudes e comportamentos levianos, e deu tanto palco ao pseudo-casal Liliana e Fábio que acabou por ficar ele próprio nos bastidores. Ironias do destino.

 

