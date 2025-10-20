OPINIÃO I A gala mais épica… ou só mais uma noite de peixeirada televisiva?

A noite começou com a Joana a carregar no famoso botão dos segredos e, pasme-se, acertou no segredo do Fábio! Surpresa? Nem por isso. Aliás, até me espanta como é que ninguém chegou lá mais cedo. Não é segredo para ninguém que o Fábio já tinha deixado escapar que o seu segredo envolvia a Vera. Com as pistas que receberam, era quase preciso esforçar-se para não adivinhar.

A Liliana, no confessionário, disse-se “chocada” com o segredo do Fábio. Que ternura. Já se esqueceu, pelos vistos, do seu próprio segredo aquele pedido de casamento em plena gala de estreia, e de tudo o que já protagonizou dentro da casa mais vigiada do país. Enfim, não é preciso relembrá-la, ela sabe bem o que fez.

E o comportamento de alguns concorrentes? Deplorável é pouco. Subiram de tom, atropelaram-se uns aos outros e acabou por não se perceber nada. Falo, obviamente, do Dylan, do Fábio, do Bruno e da Vera. Defenderam-se, atacaram-se e, no meio do caos, ofereceram-nos uma autêntica peixarada em horário nobre.

Desde o início que digo: a Vera tem claramente interesse na Inês, e não no Dylan. Está mais do que visto. E, sinceramente, acho que a Inês também não é de ferro, só tem medo da opinião pública. Agora, o azedume do Dylan é que me escapa. É que a Vera nunca lhe prometeu nada...

No fim, a Joana foi expulsa. Sem surpresas, claro. Entre os nomeados, foi a que menos se destacou, a que menos deu ao jogo.

Sempre achei que, mais cedo ou mais tarde, as discussões iam escalar, que é como quem diz, ia haver mãozinhas a voar. Dito e feito: se a gala foi aguerrida, o pós-gala foi digno de novela das nove. A Vera passou-se com o Dylan e deu-lhe umas valentes chapadas.

Um reality show é o reflexo da vida real. O Dylan provocou, a Vera reagiu e pronto, temos o drama servido. Não vou absolver o Dylan, que tem um jogo baixo, mas também não vou poupar a Vera, que se acha a última bolacha do pacote e, pelos vistos, ainda não aprendeu o conceito de autocontrolo.