Facebook Instagram

OPINIÃO I Bruna Sai, Marisa Fica: Entendam Esta, se Conseguirem  

A gala de domingo começou com a típica magia do Natal, toda ela brilhantes e enfeites na casa mais vigiada do país

Fábio Belo
Hoje às 12:56
Marisa perde a paciência e aconselha Liliana: «Precisamos uns dos outros»
Marisa perde a paciência e aconselha Liliana: «Precisamos uns dos outros»
Tem uma poinsétia em casa? Aprenda a fazer com que a flor de Natal dure o ano inteiro

Uma magia natalícia que, claro, durou o tempo de um suspiro antes de se transformar num autêntico pandemónio. Bastou um bate-boca entre a Bruna e a Liliana para inaugurar a noite com classe. Qual delas a mais insuportável? Fica ao critério de cada um. Mas confesso: adorei a peixeirada.

O Pedro também decidiu marcar território, e bem, porque é isso que faz um jogador de primeira linha. Já a Marisa… enfim. Ela acha-se uma grande jogadora, não acha? Para mim continua a ser a grande turista da Malveira, mas já lá vamos.

Continuo a adorar a Ana. Marca presença no jogo, diz o que tem a dizer e não está minimamente preocupada com a opinião alheia. O que importa é que está cada vez melhor, a crescer no jogo e a tornar-se numa jogadora de peso. O seu percurso tem sido claramente ascendente, e bonito de acompanhar.

O Leandro, por sua vez, voltou finalmente à terra. Ou seja, voltou a ter rumo. Depois de duas ou três semanas meio perdido, quase a desaparecer do mapa, a gala de domingo veio lembrar-nos que ele ainda sabe o que anda ali a fazer. Mostrou-se seguro e voltou a ter protagonismo.

A Inês acha que a Liliana está farta do Fábio. Eu, sinceramente, não acho. Ela simplesmente não olha a meios para atingir os fins, ponto. Joga com quem for preciso jogar, até porque já deixou bem claro que quer ser a vencedora. Concordo é com a Ana quando diz que o Fábio é um pau-mandado da Liliana, embora ele insista em fingir que não.

A Marisa foi a primeira salva da noite e o Pedro o segundo. Parece que as coisas estão a mudar: o Pedro está a perder protagonismo junto do público, o que é uma pena. A Liliana também escapou à expulsão, mas a Bruna não teve a mesma sorte e acabou por sair às mãos dos portugueses. Sei que muitos não vão concordar comigo, mas vou ser honesto: a Bruna tinha muito mais para dar ao jogo do que a Marisa. Para mim, quem devia ter saído era a Marisa.

A poucas semanas da final, queremos uma casa com jogadores a sério, imprevisíveis e dispostos a mexer no jogo. Podem argumentar que a Marisa é boa jogadora porque ainda não se descobriu o segredo dela. Pois. Ser boa a esconder um segredo é uma coisa; ser boa jogadora é outra bem diferente.

RELACIONADOS
Tem uma poinsétia em casa? Aprenda a fazer com que a flor de Natal dure o ano inteiro
De 129€ para 40€: estes fones com ecrã tátil podem ser a prenda ideal deste Natal
Vai precisar de uma caixa de ovos para esta receita que só leva uma gema e já é viral
O frio pede uma sala confortável: este tapete vintage vai à máquina e está com desconto
Como brilhar no Natal com uma coroa de chocolate que até uma criança consegue fazer
Mais Vistos
00:05:08
Secret Story
Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...»
tvi
00:02:59
Secret Story
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
tvi
00:02:37
Secret Story
«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco
tvi
00:03:29
Secret Story
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
tvi
Destaques IOL
Plantas
Tem uma poinsétia em casa? Aprenda a fazer com que a flor de Natal dure o ano inteiro
Receitas
Vai precisar de uma caixa de ovos para esta receita que só leva uma gema e já é viral
Receitas
Como brilhar no Natal com uma coroa de chocolate que até uma criança consegue fazer
Dicas
Pessoas organizadas em casa nunca se deitam sem antes fazer estas 7 coisas
Mais Lidas
Vitor dumont
Ator morre em palco aos 25 anos e estes foram os últimos momentos captados em vídeo
Pedro
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa
Famosos
Clara Pinto Correia: revelados detalhes sobre a causa da morte da escritora!
selfie
Dois às 10
Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma
tvi
Zed nelson
"Estamos a criar uma ilusão para nós próprios". Fotógrafo mostra como os seres humanos perderam o contacto com a natureza
cnn
Tragédia
Esta bebé morreu à fome e à sede aos cuidados dos pais. Mãe disse que "tinha chegado a hora dela"