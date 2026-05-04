OPINIÃO I Gala caótica ou só mais do mesmo?

O Diogo Afonso foi a primeira planta a ser arrancada do jardim (finalmente), seguido da Diana Dora, que, sejamos justos, até nem estava assim tão fotossíntese-dependente neste desafio. O problema? O público decidiu brincar aos jardineiros sem grande critério.



Na segunda gala, instalou-se o caos. A tão aguardada entrada da Liliana aconteceu e, de repente, parecia que alguém tinha carregado no botão do drama. Já agora, será que podemos fazer uma pausa no julgamento gratuito à Ariana? A miúda já deixou mais do que claro que está desconfortável. Sim, isto é o Desafio Final e vale quase tudo… mas talvez não valha tanto assim. Ainda assim, se é para estar ali, ao menos que abra os olhos e rentabilize o papel, nem que seja o de coitadinha profissional. Porque, até agora, segunda oportunidade para quê mesmo?



E o Pedro Jorge? Continua a ser o concorrente invisível… até deixar de ser, claro. Com a entrada da Liliana, lá decidiu acordar e fingir que é protagonista. Resultado: nomeado pela equipa verde e, cereja no topo do bolo, amuado. Confesso que gostei, sempre dá alguma utilidade ao tempo de antena.



A novela com o Leomarte terminou, mas alguém viu a Daniela? Desapareceu em combate. Apagou-se completamente. E já sabemos como isto funciona: planta uma vez, planta para sempre.



A Sara decidiu finalmente marcar presença… em plena gala, como quem se lembra à última da hora que está num reality show. Esperava evolução, mas continuo a ver alguém perdido, sem rumo e provavelmente sem GPS emocional.



E porque este programa nunca desilude… ou desilude sempre, dependendo do ponto de vista: a Marisa Susana foi a primeira salva da noite (sim, aconteceu), o Afonso seguiu-lhe o exemplo, e a Juliana acabou por sair, sem grande choque, diga-se.



Conclusão: uma semana, várias “plantas” identificadas, protagonistas forçados e um enredo que insiste em parecer mais interessante do que realmente é. Mas pronto… cá estamos nós, a ver na mesma.