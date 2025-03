OPINIÃO I Inês, a grande vencedora do Desafio Final

A 1 de janeiro de 2025 a casa mais vigiado do país abriu portas para o Secret Story – Desafio Final. Mais de 20 concorrentes passaram pelo jogo, e desde o primeiro dia que deram tudo por tudo para chegar à final. Uma edição marcada por polémicas, por desafios. Esta edição foi um verdadeiro sucesso.

Bruno de Carvalho foi sexto classificado, e abandonou a casa no sábado, dia da semifinal. Não me surpreendeu, não pelo Bruno ter entrada a maio do programa, mas porque ficou longe do esperado. Estávamos à espera de ver um Bruno mais aguerrido no jogo.

A Daniela foi a quinta classificada deste Desafio Final. Se este programa tivesse terminado há um mês eu diria que teria sido injusto, mas este quinto lugar foi merecido. A Daniela foi jogadora. Foi protagonista. Mas com a entrada do Bruno na casa, a Daniela perdeu-se no jogo, e começou perder destaque.

A Iury merecia o terceiro lugar, e não o quarto. Nesta edição vimos uma nova Iury. Mais jogadora, mais opinativa. Notou-se um crescimento gigante nesta concorrente, que surpreendeu tudo e todos ao se apresentar cada vez mais aguerrida no jogo. Mas, infelizmente o terceiro lugar foi para a Joana Diniz. Foi divertida? Até foi, mas para mim não foi jogadora o suficiente para merecer o terceiro lugar.

Todos sabíamos que quem iria disputar o título de grande vencedor seria a Inês e o Miguel. Felizmente a Inês foi a grande vencedora. Foi protagonista desde o primeiro dia. Deu tudo por tudo, e marcou sempre a sua posição. Já o Miguel entrou mais tarde no jogo, e ultrapassou muitas vezes os limites. Se foi protagonista? Foi, mas verdade seja dita, a Inês é a melhor jogadora de reality.