OPINIÃO I Luís e Adrielle, os motores da casa?

Casa nova, concorrentes novos e um jogo que supostamente ia ser super competitivo — mas na prática parecia mais um serão de domingo no sofá. Nem parece que estão em jogo 100 mil euros. Juro que já vi jogos de sueca com mais emoção.

Na passada quinta-feira, a casa mais vigiada do país recebeu dois novos moradores: a Adrielle e o Luís. E para mim, foi aí que o BB2025 começou a sério. Antes disso, aquilo estava mais parado do que fila na repartição de finanças à hora de almoço.

A casa está agora dividida em três grupos: o grupo da Solange, o do Nuno e o da Carolina. Cada grupo teve de decidir se queria aceitar um envelope misterioso, que podia trazer uma consequência boa ou má — tipo raspadinha emocional. Todos aceitaram (milagre!), e o grupo da Solange acabou com uma nomeação directa. O Tomé, com espírito de escuteiro voluntário, ofereceu-se logo para ficar nomeado. Para mim, foi claramente uma jogada para chamar as atenções. No fim das contas, quem ficou nomeado foi o Gonçalo — e, sinceramente, espero que seja o próximo a sair. Está mais apagado do que candeeiro com lâmpada fundida.

O grupo do Nuno escapou sem castigo nenhum, e o grupo da Carolina acabou premiado com imunidade. Foi a Inês quem agarrou essa vantagem. No meio disto tudo, o que ficou mais evidente foi a falta de jogo. Falta estratégia, falta garra — falta tudo. Aquilo parece mais um campo de férias do que um reality show.

A Adrielle é tipo uma pedrinha no sapato... daquelas chatas, que incomodam mas fazem-te andar mais depressa. É frontal, não tem medo de ninguém e diz o que pensa. Gosto bastante dela — finalmente alguém que agita aquilo!

O Luís entrou com tudo e ainda não baixou a guarda — felizmente! Ele veio baralhar as contas e conseguiu uma proeza: tirar o protagonismo ao Nuno, que desde o primeiro dia anda convencido que é o rei da casa. Muitos dos concorrentes andam atrás dele como se fosse o líder da aldeia, talvez porque foi escolhido pelo público. Mas convém não esquecer: só um pode ganhar, e o favoritismo muda rápido.

A Carina começou a edição como a planta oficial da casa — só lhe faltava o vaso. Mas assim que saiu do armazém e foi para a casa principal, transformou-se: começou a ter voz, a dar opinião e até a jogar. Resultado? Virou alvo fácil. É sempre nomeada. Mas atenção: quanto mais a perseguem, mais ela cresce no jogo. A continuar assim, ainda se torna finalista.

E agora... momento surpresa: o Igor foi o primeiro salvo da semana. O Igor?! Mas alguém sabia que ele ainda estava na casa? Só demos por ele na gala de estreia e agora porque foi nomeado. Entre os nomeados, era claramente o mais invisível — e num reality show, ser planta não dá frutos. Deviam tê-lo mandado logo embora.

Quem acabou expulsa foi a Ana. E digo-vos com sinceridade: não percebi esta decisão. No meio de tanta gente que está ali só a aquecer lugar, logo ela? Mistérios do público...