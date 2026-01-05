OPINIÃO I Primeira Companhia: menos gritos, mais entretenimento 

Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas

A Primeira Companhia voltou a revolucionar a televisão portuguesa. Muito diferente do Big Brother e do Secret Story, trouxe finalmente alguma leveza e diversão sem manual de instruções. Se na estreia nos queixámos de não conhecer mais de metade dos recrutas, hoje essa desculpa já não cola. É o programa mais visto da televisão portuguesa e até o TVI Reality atingiu números de audiência verdadeiramente extraordinários, quem diria?

A Noélia a ser Noélia. Tão boa pessoa que, às vezes, acaba por ser… um bocadinho chatinha. Sempre achei que, neste formato, a sua veia de opinar sobre tudo e todos e o seu lado mais mandista iam ficar em águas de bacalhau. Mas não. Claro que não. Será a Noélia a nova comandante da Primeira Companhia? Confesso que, para mim, a coisa soa um pouco forçada.

A Sara Santos é simplesmente deliciosa. Super engraçada, traz uma leveza muito própria ao programa, embora seja também um meme ambulante. Conquistou-nos logo na gala de estreia e tem-nos surpreendido diariamente. Ninguém diria que ia mexer uma palha, eu próprio cheguei a achar que ia desistir, mas afinal entrou de cabeça no espírito de grupo e está a dar tudo. Dúvidas houvessem, foi a primeira salva da noite.

Não há reality show sem grupetas, certo? A primeira já está formada: Valter Carvalho, Rodrigo Castelhano, Nuno Janeiro e Pedro Barroso, os bad boys da Primeira Companhia. Mas sejamos honestos, não parece que o público lhes ache assim tanta piada. Prova disso? O Valter foi o primeiro recruta a ser expulso. Coincidências não existem.

Gosto de ver a Kina neste programa. Faz-me lembrar a Kina das primeiras semanas do Big Brother Verão: espontânea, leve, bem-disposta e divertida. Mais uma prova de que a idade é apenas um número e não um limite. Como era previsível, os egos da Kina e da Noélia acabariam por chocar. Agora resta saber quem leva a melhor, façam as vossas apostas.

O Manuel Melo está, sem dúvida, no programa certo. Porquê? Tem espírito de equipa, é amigo do amigo e conseguiu mostrar-nos um Manuel para lá do lado apenas engraçado. Um upgrade bem-vindo.

A Kina foi a recruta da semana e a missão falhou redondamente. Ainda assim, defendeu o grupo com unhas e dentes e deu literalmente o corpo às balas. Mas como todos sabemos, neste tipo de programas, tudo tem consequências. Resultado? Nomeação directa pelo comandante.