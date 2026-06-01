OPINIÃO I Secret Story: Entre o jogo e a vida pessoal, a escolha era óbvia

Semifrio com gelatina e pêssego de lata: a sobremesa mais fácil de sempre para o verão

Sou dos que defendem que o exterior não deve entrar num reality show. A regra base de um reality é precisamente essa: os concorrentes estarem fechados numa casa, sem qualquer acesso ao que se passa cá fora.

Dito isto, concordo com a entrada da Catarina Miranda para falar com o Afonso e terminar a relação. E porquê? Porque o Afonso estava, literalmente, a fazer figura de urso sem sequer saber. Enquanto cá fora rebentava uma polémica que envolvia diretamente a sua relação, ele passava os dias a mandar beijinhos para a namorada como se nada fosse.

Vamos olhar para os dois lados da moeda. Há quem apoie a Catarina e há quem apoie o Afonso, e ambas as posições são legítimas. Mas não acredito que a Catarina tenha montado toda esta situação apenas por protagonismo. Pode gostar de estar no centro das atenções, mas estamos a falar dos sentimentos de uma pessoa e de uma relação.

Se aquilo que veio a público for verdade, a Catarina fez muito bem em terminar. Quando existe uma quebra de confiança, fica abalado um dos pilares mais importantes de qualquer relação. E sejamos honestos: alguém acreditava mesmo que o Afonso ia admitir tudo de livre vontade?

Outra coisa que me chamou a atenção foi a tranquilidade dele depois de ficar solteiro. Cada pessoa reage de forma diferente, claro, mas confesso que esperava uma reação um pouco mais emotiva.

Também não percebi, numa primeira análise, a entrada da mãe do Afonso na casa. Mas, pensando melhor, fez exatamente aquilo que qualquer mãe faria: entrou para apoiar o filho e dar-lhe força para continuar.

No final de contas, o exterior entrou na casa para pôr um ponto final numa situação que existia cá fora, não para manipular o jogo. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Quem não a consegue ver, talvez esteja mais preocupado em defender um concorrente do que em analisar os factos.