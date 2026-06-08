OPINIÃO I Secret Story: Liliana domina o jogo e os outros ainda não perceberam

O que acabámos por ver foi mais um capítulo da eterna novela com o Pedro Jorge. Por momentos, parecia que tínhamos voltado ao Secret Story 9. Ainda assim, há que reconhecer: a Liliana ganhou espaço e tornou-se a grande protagonista desta edição. Goste-se ou não, é impossível ignorá-la. Raramente há uma dinâmica em que o seu nome não seja mencionado, e poucos concorrentes conseguem provocar tantas reações dentro e fora da casa.



Por isso mesmo, surpreendeu-me vê-la escapar por tão pouco à expulsão e chegar ao duelo final com a Flávia. E já que falamos da Flávia, pouco há a dizer sobre a sua saída. Esta semana mostrou-se mais ativa, mais presente e mais ligada ao jogo. Coincidência ou não, estava nomeada. O problema é que uma semana não apaga semanas de um percurso morno e praticamente invisível.



Atrevo-me até a dizer que esta é a casa dos egos insuflados. Basta olhar para Liliana, Pedro Jorge, Afonso e João Ricardo. Cada um parece acreditar que carrega o programa às costas.



Sobre a Liliana, já disse o que tinha a dizer. Quanto ao Pedro Jorge, continuo sem perceber a aura de protagonista que lhe atribuem. Acho-o demasiado apagado para alguém que supostamente é uma peça central do jogo. E agora, sem a Flávia, vai ter mesmo de trabalhar mais se quiser continuar relevante. A não ser, claro, que decida virar-se contra a Liliana para garantir tempo de antena.



O Afonso entrou na casa numa versão low cost da Catarina Miranda. Felizmente, percebeu a tempo que o papel não lhe assentava particularmente bem e foi ajustando o rumo. Tem vindo a reinventar-se e, honestamente, estou a gostar cada vez mais do seu jogo.



Já o João Ricardo... alguém que envie um avião para a casa a dizer-lhe que não é o rei dos reality shows. Se não fosse o enredo que criou com a Sara, arrisco dizer que passava despercebido em metade das galas. E, ao contrário do que ele gosta de fazer acreditar, parece-me que é ele quem precisa da Sara para se destacar, e não o contrário.



Por fim, a Marisa Susana. Está completamente perdida no jogo. Vive numa busca incessante por protagonismo e por mais alguns segundos nas VT's. E quando a necessidade de aparecer se torna maior do que a própria estratégia, normalmente é sinal de que a bússola já deixou de funcionar há muito.