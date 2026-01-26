Facebook Instagram

OPINIÃO I Uma Semana de Provas…e de Personalidades  

"O espírito de grupo falou mais alto e, pelo menos nesse capítulo, um dos objetivos do programa foi finalmente cumprido"

Fábio Belo
Hoje às 10:54
«Eu gostava de poder...»: Manuel Melo faz confissão surpreendente sobre os instrutores
«Eu gostava de poder...»: Manuel Melo faz confissão surpreendente sobre os instrutores
Antes de usar o multibanco faça isto ou habilita-se a ficar sem dinheiro

Esta semana, os recrutas foram levados ao limite, e o espírito de camaradagem também. Ainda assim, a união entre eles acabou por reinar. O espírito de grupo falou mais alto e, pelo menos nesse capítulo, um dos objetivos do programa foi finalmente cumprido.

A Noélia continua fiel a si própria: tem opinião sobre tudo e, simultaneamente, sobre nada. O problema é que, dentro desta experiência, não serve propriamente de exemplo para ninguém. Soma notas negativas como quem coleciona cromos e fica sistematicamente aquém do esperado. Aos poucos, começa a tornar-se repetitiva, chata e francamente enfadonha.

O Filipe e a Sara, por outro lado, continuam a fazer as delícias dos portugueses. São divertidos, espontâneos e genuínos, uma combinação rara e apreciada. Surpreendem a cada instante, divertem-se e, acima de tudo, entregam entretenimento sem esforço aparente.

A Andrea é claramente uma expert em reality shows, mas parece esquecer-se de um pequeno detalhe: a Primeira Companhia não é o Big Brother. Continua no programa mais por sorte do que por mérito, já que nunca é nomeada. Caso contrário, há muito que já teria tirado o bilhete de saída.

Adorava que os recrutas soubessem que o Rui é um dos preferidos dos portugueses. Iam olhar para ele com outros olhos e, subitamente, passariam todos a ser seus melhores amigos, por interesse, claro. Eles nem imaginam a força que o Rui tem cá fora, força essa que confesso não perceber muito bem, visto que é dos recrutas mais apagados do grupo.

A Sara foi recrutada da semana e fez um excelente trabalho. Para quem não dava nada por ela, é notório que temos aqui alguém em clara evolução, a crescer de semana para semana e a dar cada vez mais de si.

Mais uma vez, o Manuel Melo escapou à expulsão, algo que considero injusto. Já o Rodrigo Castelhano não teve a mesma sorte e foi expulso pelos portugueses. Não foi grande surpresa, até porque fazia parte do grupo dos bad boys, um grupo que, convenhamos, nunca foi propriamente adorado pelo público.

RELACIONADOS
Antes de usar o multibanco faça isto ou habilita-se a ficar sem dinheiro
Os 4 produtos Mercadona que temos sempre em casa para tirar qualquer tipo de nódoa
Leroy Merlin está a procura de jovens para estagiar em cargos intermédios
Cozinha para iniciantes: sem técnica e com 4 ingredientes se faz uma tarte folhada divinal
Esta mulher de 70 anos é uma inspiração: tem um físico inacreditável por fazer este desporto todas as semanas
Mais Vistos
00:00:50
Dois às 10
Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos
tvi
00:05:25
Dois às 10
Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos
tvi
00:02:42
Dois às 10
Aos 44 anos, Francisco confessa: “Casei porque achava que ia morrer”
tvi
00:06:46
1ª Companhia
Noélia emociona recrutas ao falar do irmão que morreu: «Foi uma bênção. Ele é uma estrela...»
tvi
Destaques IOL
Saude
Este é o segredo para continuar a comer pão todos os dias sem engordar
Dicas
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro
Canalização
Regiões com frio extremo: como evitar que os canos congelem por dentro
Ginásio
Ginásios apanham multa de 150 mil euros por usar música indevidamente
Mais Lidas
Guerra
Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes
cnn
Guerra Ucrânia
Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia
cnn
Benfica
Benfica perto de renovar com José Neto e Anísio, mas ainda longe de Banjaqui
maisfutebol
Inglaterra
«Amorim pode estar em casa a pensar: "O que raio estou a ver destes jogadores"»
maisfutebol
Humidade
Humidade e bolor nas paredes: esta espuma poderosa do Pingo Doce resolve em 10 minutos
Dois às 10
Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa
tvi