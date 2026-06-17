Fundado nos anos 60, este resort português é um dos mais luxuosos da Europa

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Em Vale do Lobo, um dos mais emblemáticos resorts de luxo da Europa, a experiência vai muito além do alojamento. Estende-se ao ritmo dos dias passados entre o mar e os pinheiros, às refeições demoradas, aos campos de golfe com vista para o Atlântico e a uma infraestrutura pensada para proporcionar conforto, exclusividade e tranquilidade em qualquer momento da estadia.

Fundado em 1962, este lendário resort algarvio ocupa mais de 450 hectares de jardins paisagísticos e frente marítima privilegiada. Ao longo de mais de seis décadas, tornou-se um destino de eleição para famílias, golfistas, amantes da gastronomia e visitantes que procuram um Algarve mais sofisticado e reservado. Com dois quilómetros de praia, (diga-se, uma das minhas praias preferidas), dois campos de golfe de referência internacional, academia de ténis, spa, centro de fitness, restaurantes, lojas, supermercado, clínica médica e uma vasta oferta de serviços, o resort oferece tudo o que é necessário para uma estadia confortável e sem preocupações.

Durante a minha estadia, fiquei alojada numa propriedade totalmente renovada com dois quartos, três casas de banho, uma ampla área social, cozinha totalmente equipada e piscina privativa. O gesto de boas-vindas foi particularmente encantador. Sobre a bancada da cozinha, aguardava uma composição que revelava atenção ao detalhe: pão fresco, uma caixa de pastéis de nata, uma seleção cuidada de bebidas, compotas, mel e manteiga. Estamos num lugar onde o conforto é tratado com seriedade.

E, claro, uma das comodidades que tenho de destacar é o serviço de shuttle interno. Em poucos minutos, é possível deslocar-se para qualquer ponto do resort sem necessidade de utilizar automóvel. Seja para um jantar na Praça, uma aula de golfe, uma visita ao beach club ou uma ida ao supermercado, tudo acontece de forma simples, eficiente e confortável. A segurança é discreta, mas omnipresente, com uma equipa profissional e vigilância constante.

Doce: o sabor dos pequenos prazeres

Aqui começa o meu dia. Entre o aroma do pão acabado de sair do forno e o ritual pausado de um café de especialidade, o Doce serve pequenos-almoços, brunches, almoços e lanches em Vale do Lobo.

A carta percorre diferentes momentos do dia, reunindo doces conventuais, pastelaria tradicional portuguesa, propostas salgadas, smoothies e bebidas quentes e frias. Entre as sugestões que provei, destacaram-se o Bolo de Mel e Noz, o delicado Queijinho do Céu e a tarte de laranja merengada, onde a frescura cítrica equilibra a doçura do merengue.

O espaço distingue-se ainda pela aposta em cafés premium provenientes de diferentes origens. Entre eles encontra-se o exclusivo Kopi Luwak 100% Arábica, considerado um dos cafés mais raros do mundo. Com perfil aromático complexo e praticamente sem amargor ou acidez, revela um equilíbrio que dispensa qualquer adoçante.

Mais do que uma pastelaria, o Doce tornou-se um ponto de encontro onde residentes e hóspedes encontram um ambiente descontraído. É um manifesto de hospitalidade portuguesa reinterpretado com elegância contemporânea e o local perfeito para começar bem o dia com um pequeno-almoço delicioso. No meu não pode faltar batidos naturais, frutas, iogurte e não resisti às panquecas com morangos e creme de cacau e avelã!

Tinto: tradição portuguesa com olhar contemporâneo

Na animada Praça de Vale do Lobo, o Tinto representa uma das mais recentes expressões da restauração do resort, propondo uma viagem pelos sabores portugueses.

A carta foi concebida para partilhar e descobrir, acompanhada exclusivamente por vinhos nacionais cuidadosamente selecionados. O resultado é uma experiência que homenageia a tradição sem receio de incorporar novas interpretações.

Entre as entradas, a tempura de legumes com molho de mel e piripíri revelou um interessante contraste entre crocância e notas agridoce. Seguiram-se os camarões à guilho, executados com respeito pela receita tradicional portuguesa, e um filete de robalo grelhado servido com legumes e molho de manteiga.

Nas carnes, a fraldinha grelhada destacou-se pela confeção precisa, acompanhada por chimichurri caseiro, arroz branco, feijão preto, batata wedges e salada.

A refeição terminou com duas sobremesas que reinterpretam clássicos portugueses: arroz-doce com caramelo salgado e telha de canela e um fondant de chocolate de São Tomé servido com gelado de baunilha.

Golfe: o icónico buraco 16, um dos mais fotografados da Europa

Falar de Vale do Lobo é inevitavelmente falar de golfe. O resort alberga dois campos de referência internacional, mas é o icónico Royal Golf Course que concentra algumas das imagens mais reconhecidas do golfe europeu. É um dos campos mais bonitos e fotografados da Europa.

Uma vez que já não jogava há bastante tempo, aproveitei para ter uma aula com o professor Steve Watkins, que me guiou pelos fundamentos técnicos enquanto desfrutava de um enquadramento paisagístico verdadeiramente singular.

O cenário considerado mais marcante pelos visitantes é o lendário buraco 16. Este Par 3, jogado sobre as falésias em tons terracota do Algarve, tornou-se uma das imagens de marca do golfe europeu. Com o Atlântico como pano de fundo, cada tacada é influenciada pelo vento, pela altura da falésia e pela necessidade de precisão absoluta. Um local onde a técnica e a paisagem se unem de forma quase perfeita.

Eu não consegui escolher o meu spot preferido entre os dois campos, até porque não faltam vistas deslumbrantes com o mar no horizonte.

Well: a sofisticação da cozinha japonesa

Entre as mais recentes referências gastronómicas do resort encontra-se o Well, espaço que apresenta uma interpretação sofisticada da cozinha japonesa.

O menu de degustação revelou-se uma sucessão de pratos marcados pela frescura da matéria-prima e equilíbrio de sabores.

O percurso iniciou-se com um tiradito de salmão acompanhado por espuma de maracujá, molho ponzu e ovas de ikura, seguido por um delicado tiradito de lírio com kimchi, raspa de lima e ovas de yuzu.

A seleção prosseguiu com sashimi de robalo e diversas peças de sushi. Entre os destaques estiveram o niguiri de otoro, de textura amanteigada e sabor intenso, e o niguiri de robalo com lima, ovas tobiko e yuzu, particularmente fresco e elegante.

Nos uramakis, o California apresentou uma combinação equilibrada de salmão, camarão, abacate, pepino e tobiko, enquanto o Shiroi acrescentou maior intensidade através do peixe branco braseado, enguia e molho teriyaki.

A refeição terminou com brownie de chocolate, caramelo salgado, frutos secos e gelado, além de um semifrio de pistácio com recheio de amêndoa e pistácio.

Well Beach Club: entre a praia e o pôr do sol

Com vista privilegiada sobre o Atlântico, o Well Beach Club representa uma das localizações mais procuradas do resort para desfrutar dos longos dias de verão algarvios.

Entre espreguiçadeiras, cocktails e refeições leves servidas junto ao mar, o espaço combina a energia descontraída de um beach club com o ambiente sofisticado que caracteriza Vale do Lobo. É um local pensado para permanecer sem pressa, alternando entre mergulhos, almoços tardios e finais de tarde acompanhados pelo som das ondas.

Smash: descontração junto aos courts

Rodeado pelos jardins e pelos campos da Academia de Ténis, o Smash apresenta uma atmosfera informal e familiar que o torna particularmente apelativo para desportistas e famílias.

A oferta gastronómica é versátil, incluindo saladas, pokes, pizzas, massas e sobremesas, capazes de responder aos diferentes momentos do dia. Os dois terraços exteriores convidam a refeições ao ar livre, enquanto a sala interior oferece vista para os courts de ténis.

Ao lado, o Smash Sports Bar acrescenta uma vertente mais descontraída, ideal para um snack ligeiro ou um cocktail ao final da tarde.

Spikes: um clássico incontornável

Entre os restaurantes mais procurados de Vale do Lobo, o Spikes continua a afirmar-se como uma das escolhas mais consistentes do resort, mesmo ao lado da academia de Golfe.

O menu de degustação começou com um bombom de Camembert quente, servido com nozes caramelizadas, rúcula e compota de figo, numa combinação equilibrada entre cremosidade, doçura e textura.

Seguiu-se um filete de linguado acompanhado por puré de batata bem cremoso e legumes salteados. Já o caril de gambas e tamboril, servido com arroz basmati e brunoise de legumes, trouxe notas exóticas sem comprometer a elegância do conjunto.

Nas sobremesas, a pavlova com frutos vermelhos marinados, creme mascarpone de baunilha e coulis de morango destacou-se pela leveza e frescura. A tarte fina de maçã, acompanhada por gelado de baunilha, apresentou uma abordagem mais simples e clássica, encerrando a refeição de forma equilibrada.

Muito mais do que um resort

Ao longo de mais de seis décadas, Vale do Lobo construiu uma identidade própria que ultrapassa o conceito tradicional de destino de férias. Aqui, a proximidade ao mar, a qualidade das infraestruturas, a oferta gastronómica, o desporto e o sentido de comunidade coexistem de forma natural.

É possível passar a manhã num campo de golfe reconhecido internacionalmente, almoçar junto à praia, desfrutar do spa ou do ginásio, passar a tarde na piscina, provar um cocktail ao pôr do sol numa esplanada, escolher onde jantar entre a vasta oferta de restaurantes e regressar a casa em poucos minutos, sempre rodeado por um ambiente seguro, tranquilo e cuidadosamente preservado. Vale do Lobo transformou-se num verdadeiro estilo de vida. Um lugar onde cada estadia cria memórias que permanecem muito para além do meu regresso a casa. E isso deve-se também à fantástica equipa de todo o resort! É, sem dúvida, um dos meus locais preferidos de sempre! Já tenho saudades!

Morada e contactos:

Vale do Lobo Resort

8135-034, Algarve, Portugal

Tel: (+351) 289 353 000

Site: https://www.valedolobo.com/pt/

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