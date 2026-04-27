OPINIÃO I O entretenimento que ninguém pediu (mas toda a gente viu)

Uma gala que, alegadamente, nos prendeu do início ao fim… Deu tanto conteúdo que parecia já termos uma semana de programa em cima quando, na verdade, foram só as primeiras três horas deste programa televisivo.



Leomarte entrou na casa com a sua ex-amiga Daniela e, claro, o barraco começou logo ali, em plena gala. Nada como lavar roupa suja em horário nobre para aquecer o ambiente.



A Sara, fresquinha de saída do Secret Story 10 na passada sexta-feira, encheu-se de coragem (ou de vontade de mais protagonismo) e entrou no Desafio Final. E como se não bastasse, também a Luzia entrou e já está toda a gente à espera do inevitável: faísca, fogo e provavelmente incêndio entre as duas.



Para surpresa de absolutamente ninguém… ou talvez de alguns distraídos, a Ariana também é concorrente. Foi atacada por todos, por tudo o que trouxe do programa anterior. Se tiver um mínimo de estratégia, é simples: surfar a onda e assumir o papel de vítima. Funciona sempre.



Juliana e Diogo Santos estão de regresso à casa da Voz, e a pergunta impõe-se: isto é um reality show ou reabriu o jardim botânico?



A meio do programa, rebenta a “bomba”: Catarina Miranda e Afonso Leitão aparecem, mas só há lugar para um. E adivinhem? Ficou o Afonso. Confesso: perdi ali um grande potencial de entretenimento. A luta de egos entre a Catarina e a Sara prometia ouro.



Ainda assim, a Sara não perdeu tempo e tratou de pôr o Afonso no devido lugar, em plena gala. Arrasou-o enquanto ele se armava em protagonista. Ele acusou-a de ser uma réplica da Miranda… mas, sinceramente, cheira-me que o verdadeiro “low cost” ali é outro.



Resumindo: caos, egos inflamados e zero noção. Ou seja, exatamente aquilo que todos dizemos que não queremos ver… mas vemos.