OPINIÃO | Dois expulsos e muita novela: o Desafio Final está ao rubro

A Marisa entrou para confrontar a Liliana e o Fábio para confrontar o Pedro Jorge. E sejamos sinceros: já toda a gente sabia que o confronto entre o Fábio e o Pedro Jorge ia ser uma conversa banalíssima, sem sal nenhum e completamente sem conteúdo. Já o frente-a-frente entre a Marisa e a Liliana? Uma autêntica peixeirada daquelas que o público gosta.

Nunca pensei vir a dizer isto, mas a Liliana está completamente apagada neste jogo. Só consegue sobressair uma vez ou outra quando tenta destabilizar o Pedro Jorge. E a Nufla? Já não há reality show onde entre e não arranje logo uma proximidade estratégica com um homem. Há paixonetas de verão… e depois há paixonetas de reality, que dão sempre um jeitinho no jogo.

Mas afinal quem é o verdadeiro pinga-amor da casa? O Pedro Jorge! Será que o Pedro acha mesmo que está no Love On Top? É que, para quem dizia que não queria repetir o jogo do Secret Story 9… está a fazer exatamente a mesma novela.

Numa noite de dupla expulsão, a primeira a sair foi a Daniela. Mais do que previsível. Foi planta do início ao fim e, desde a saída do Leomarte, praticamente ninguém dava pela presença dela na casa.

Já o Ricardo João quebrou as regras e ficou automaticamente nomeado. Desculpem, mas para mim devia ter sido expulso imediatamente. Na edição passada também quebrou regras e, pelos vistos, não aprendeu absolutamente nada. Portanto, que se abrisse logo a porta. Ainda assim, o público tratou do assunto e expulsou-o. E digo mais: nem sequer devia ter entrado. Porquê? Porque passou o programa inteiro a ser planta e assistente pessoal da Sara.

Agora há um assunto que tem mesmo de ser falado: será que a Ana se está a aproximar do Afonso? A Daniela lançou a bomba, o burburinho espalhou-se pela casa e os julgamentos apareceram mais rápido do que nomeações à terça-feira. Vimos um Afonso visivelmente transtornado com toda a situação e, quando o vi no confessionário, achei mesmo que fosse desistir. Já a Ana mostrou-se surpreendida com todo este enredo… ou pelo menos tentou parecer surpreendida.