Muito barulho, pouco jogo: a verdadeira realidade do Desafio Final

Com a entrada da Liliana há uma semana, esperava-se uma revolução na casa… mas a revolução deve ter ficado presa no trânsito. Era uma das concorrentes mais aguardadas pelo público, mas, até agora, não trouxe absolutamente nada de novo ao jogo. Ainda decidiu trazer assuntos cá de fora, o que raramente corre bem. Confesso: esperava muito mais. Dinâmica? Zero. Impacto? Quase nenhum.



A Liliana diz que não dá voz a plantas, referindo-se à Ana. Curioso… porque eu não acho nada que a Ana seja planta. Bem pelo contrário. É uma boa jogadora, está no Desafio Final com dignidade e sabe marcar a sua posição no jogo sem precisar de fazer circo 24 horas por dia.



Ontem, durante a gala, ouvi a voz da Luzia e tive um momento de confusão: “Espera… ela está na casa?” Acho que não preciso de acrescentar mais nada, pois não?



O João Ricardo foi eleito pelos colegas o melhor jogador da casa. Se é o melhor jogador? Tenho dúvidas. Nem sempre tem as melhores atitudes e continuo a achar que podia dar muito mais ao programa. Para mim, o João Ricardo é basicamente um comentador em tempo real com acesso VIP ao interior do Desafio Final.



Ricardo João e Catarina são os novos concorrentes. O que podemos esperar deles? Muito pouco, sinceramente. O Ricardo João só aparece nos diretos para garantir que o público não se esquece que ele existe. E a Catarina? Vai ser completamente abafada pelos restantes moradores da casa. Entraram porque têm atritos entre si. Só por isso. Conteúdo? Veremos… mas não apostava muito.



E depois temos o Afonso, também conhecido como “Catarino Mirando”. E o nome não surgiu do nada. Já o vimos em vários reality shows e sempre foi aquele concorrente soft, leve e até divertido. Agora? Está extremamente forçado, negativo e a disparar em todas as direções porque se acha o grande estratega da casa. O problema é que tem muito ego para tão pouco jogo.



A grande surpresa da noite foi o Bruno ter sido salvo em primeiro lugar. Fiquei genuinamente chocado. Já a expulsão da Ariana estava mais do que anunciada. Teve uma segunda oportunidade de ouro para mostrar uma nova versão de si, limpar a imagem e conquistar o público. Não fez nada disso. Passou completamente ao lado do jogo. Esteve apagada do início ao fim. Foi planta. E nem o papel de vítima conseguiu aproveitar em condições.