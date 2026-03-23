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OPINIÃO I Ascensões, quedas e um Diogo em modo autossabotagem 

"O Diogo passou de maior planta da casa a concorrente mais falado desta edição, e não propriamente pelas melhores razões"

Fábio Belo
Hoje às 09:49
Eva e Diogo
Eva e Diogo
Eva e Diogo
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Não é protagonista, e convém que isso fique já bem assente. A relação dele com a Eva está cada vez mais tóxica e, na minha opinião, ele já ultrapassou todos os limites, envolvendo-se demasiado com a Ariana. E não, não é jogo. Nós vimos bem como o Diogo se envolve (e muito) com a Ariana, que também não está isenta de culpa. Sim, porque o segredo do Diogo já foi revelado: “A minha namorada está na casa!, subtil como um elefante numa loja de porcelanas.

Quanto à Eva, parece-me que se está a anular enquanto mulher. Está mais do que na hora de se valorizar e dar um passo em frente, terminando a relação. Aí sim, íamos ver até onde o Diogo iria e, sinceramente, duvido que alguém ficasse surpreendido. Convenhamos: o Diogo é o retrato do homem que não tem grande respeito pelas mulheres e ainda menos capacidade de assumir aquilo que faz.

A Liliana tem vindo a crescer de semana para semana e tem-se mostrado uma jogadora bastante competente. Libertou-se do rótulo de planta e da sombra do segredo e, nesse processo, reinventou-se no jogo, finalmente.

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A Luzia foi aquela concorrente que, à primeira vista, não prometia grande coisa, mas acabou por surpreender ao assumir algum protagonismo. No entanto, esta semana desapareceu do mapa. Perdeu-se completamente no jogo e está a ficar sem fôlego. Ou acorda, ou os portugueses tratam de lhe mostrar a porta da rua.

O João desiludiu-me. Deu pistas demasiado evidentes sobre o seu segredo. Tinha-o como o melhor jogador desta edição, e por isso esperava bem mais, foi um tombo considerável.

O Hélder acabou por ser o concorrente expulso da noite… mas, sinceramente, eu teria aberto a porta aos três

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