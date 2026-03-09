Facebook Instagram
OPINIÃO I Entre plantas, segredos e peixeirada: finalmente o jogo acordou

Mais uma semana, mais uma gala do Secret Story

Fábio Belo
Hoje às 11:10
Milagrosamente, alguns concorrentes começam finalmente a mostrar as garras e a lembrar-se de que isto é um jogo com um prémio final, não um retiro espiritual com câmaras. Aliás, começam a dar-nos conteúdo e, por consequência, começamos também a conhecê-los melhor. Nesta edição, a casa esconde o segredo “A minha casa tem vida”. Quem o descobrir fica praticamente com um pé na final, porque a revelação deste segredo traz logo um passaporte, quase, direto para lá.

Diana Dora e Diogo foram eleitos pelo público como as plantas da casa e, por consequência, ficaram automaticamente nomeados. Confesso que, por mim, o Diogo já tinha ido de vela. Está na casa basicamente a fazer o pão caro, presença existe, utilidade nem por isso. As semanas passam e mal damos por ele. Já a Diana Dora, em plena gala, fez questão de contrariar o rótulo que o público lhe colou e mostrou que, afinal, não é assim tão planta.

Escolheu o Ricardo João para o exílio, numa jogada que, diga-se, foi de mestre. Agora resta esperar que se mantenha neste registo e não volte ao modo ornamental.

Entretanto, Diana Dora e Liliana pegaram fogo à casa numa discussão que deu muito que falar. A Liliana, com a saída do Ricky, parece ter percebido que precisa de se destacar se quiser continuar na casa, e mostrar que não está ali apenas agarrada ao segredo. Confesso que até gostei desta nova versão da Liliana, embora me pareça um bocadinho… ensaiada. Já a Diana Dora desce do salto com uma facilidade impressionante. Ainda assim, tenho cá para mim que estas duas ainda nos vão oferecer belas peixeiradas.

Ricardo João e Sara são, sem grande margem para dúvida, os motores da casa. Mexem com o jogo, dizem o que têm a dizer e não parecem muito preocupados em parecer simpáticos para a fotografia. E tenho um pressentimento: o Ricardo João ainda nos vai surpreender pela positiva.

A Sara levou uma nomeação direta por revelar pistas do seu segredo. Ao que parece, isto virou moda nesta casa. Convém talvez recordar um pequeno detalhe: isto chama-se Secret Story, não Big Brother. A ideia é esconder o segredo até ao fim, não distribuí-lo como se fossem amostras grátis.

Desculpem a franqueza, mas já percebemos que a Catarina mentiu descaradamente no casting. Exagerou? Talvez. Mas não lhe ocorreu que as imagens podiam vir a público? No último comentário condenei o João injustamente e hoje dou a mão à palmatória: o João portou-se como um verdadeiro senhor.

Uma das grandes surpresas da semana foi a salvação da Luzia. Já na gala, sem grandes choques, o Ricardo João foi o primeiro salvo. O Hugo foi o segundo, para desgosto de muitos que o queriam fora da casa. Mas, goste-se ou não, ele não é planta: tanto dá o seu melhor como o seu pior, e isso pelo menos mexe com o jogo. A Ana também se safou da expulsão, que acabou por recair sobre o Pedro. O Pedro foi planta durante grande parte do tempo e agarrou-se ao seu segredo, que era o mais forte da casa. Esta semana ainda tentou dar um ar da sua graça, mas foi pouco e chegou tarde. Não foi suficiente para continuar na casa mais vigiada do país.
