OPINIÃO I Liliana expulsa, Marisa finalista: alguém percebe esta lógica?

A apenas 10 dias da grande final, já conhecemos a primeira finalista desta edição. E, sejamos sinceros, a gala de ontem foi o verdadeiro Euromilhões da Marisa Susana. Mas já lá vamos.

E a Sara? Estará cansada do João Ricardo? Não. Simplesmente abriu os olhos e percebeu aquilo que muitos já tinham percebido há bastante tempo: estava a ser usada como peça de jogo. E não é a primeira vez que o digo. Para mim, o João Ricardo não é o protagonista que muitos querem vender. Nem sequer o grande estratega que ele próprio acredita ser. É mais um comentador residente dentro da casa, sempre pronto a analisar o jogo dos outros, enquanto tenta convencer toda a gente de que é o cérebro desta edição. Spoiler: não é.

Quanto às nomeadas, Sara, Marisa Susana e Liliana, foi a Liliana quem acabou por abandonar a casa mais vigiada do país. Uma expulsão que considero profundamente injusta. Goste-se ou não da Liliana, há uma coisa que ninguém lhe pode tirar: ela faz reality show. Mexe com a casa, gera conteúdo, cria dinâmica e é protagonista. E num programa destes, isso devia contar.

Já a Marisa Susana, na minha opinião, era quem deveria ter saído. Do lote de nomeadas, é claramente a concorrente que menos acrescenta ao jogo. Vive numa busca desesperada por protagonismo e por uns segundos extra nas VT's. Mas ontem a sorte decidiu sorrir-lhe. E não sorriu pouco. Saiu-lhe o passaporte para a final.

Uma decisão que, para mim, faz pouco sentido. Se havia alguém que merecia esse lugar, era a Sara. Tem sido uma das concorrentes mais consistentes e, arrisco dizer, uma das mais fortes candidatas à vitória final.

Mas, no meio de toda esta polémica, houve um momento que valeu a gala inteira: ver o João Ricardo a assistir, impotente, ao passaporte para a final a escapar-lhe por entre os dedos. A expressão dizia tudo. Ficou com um melão tão grande que, por momentos, parecia que a produção tinha acrescentado uma nova divisão à casa.