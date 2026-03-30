OPINIÃO I O preço de virar costas: João sai, Ariana fica e o jogo agradece

O segredo da Eva foi revelado no início da semana passada e, como já se previa, instalou-se o caos. Nada de novo no Secret Story, onde um segredo descoberto vale mais do que semanas de convivência pacífica.

Deste triângulo amoroso-emocional-dramático, retiramos uma conclusão importante: afinal, sempre serviu para conhecer melhor os concorrentes desta edição. Descobrimos uma Ana mais empática (milagre televisivo?), um João que, num primeiro impulso, virou as costas à amiga, decisão essa que, ironicamente, pode ter ditado a sua expulsão (mas já lá vamos…). E depois há o Tiago: profundamente indignado porque queria apontar o erro do Diogo, depois de ter sido chamado de “fraco”. Prioridades. Ainda assim, há que reconhecer, o Tiago tem vindo a crescer dentro do jogo e a afirmar-se como jogador de primeira linha. Quem diria?

E a Jéssica? Surpresa das surpresas. Afinal, tem muito mais cabeça do que aquilo que muitos julgavam. Às vezes, basta deixarem-na falar.

Logo no início da gala, o Diogo ficou automaticamente nomeado por desrespeitar as regras. Não usou o microfone, falou por códigos… repetidamente. Não foi distração, nem acidente, nem “ai, escapou-me”. Foi estratégia. Mal calculada, diga-se. Ele estava convencido de que a Ariana seria expulsa e, nesse cenário, preferiu “sacrificar-se” para a semana seguinte. Plot twist: a Ariana ficou. Ele ficou nomeado. E agora, sejamos honestos, seria deliciosamente irónico vê-lo sair no próximo domingo.

O Ricardo João, por sua vez, parece ter feito um upgrade inesperado. Perdeu terreno como o “engraçadinho” da casa, mas ganhou estatuto de conselheiro. Assertivo, ponderado… quase paternal. Uma nova versão que ninguém pediu, mas que, curiosamente, até funciona. Uma verdadeira caixinha de surpresas.

Quanto à expulsão do João, choque generalizado. As redes sociais, claro, já decretaram: “manipulação!”. Porque, como sabemos, quando sai alguém de quem gostamos, a culpa nunca é nossa… nem dos votos. Convém relembrar: não são as sondagens que contam, são as chamadas. E essas, ao que parece, disseram outra coisa.

Agora, com a cabeça mais fria, a expulsão até faz sentido. O João falhou no momento crucial, virou as costas à Eva quando mais precisava. E o público, sejamos francos, adora drama. Entre lealdade e espetáculo, escolhe quase sempre o segundo. E, desta vez, a Ariana ficou para continuar a história.