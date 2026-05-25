OPINIÃO I Secret Story: plantas salvas, egos inflacionados e jogadores perdidos

Quando achávamos que este Desafio Final já não tinha capacidade para surpreender ninguém, eis que o Bruno decide calar tudo e todos… ao ser o primeiro salvo da semana. Coincidência? Jogo? Ou aquele “empurrãozinho” cá de fora de quem mexe os cordelinhos? Fica a dúvida.



Confesso que nas primeiras semanas não suportava o jogo do Afonso. Aliás, chamar “jogo” àquilo era simpático, era provocação atrás de provocação, sem grande conteúdo. Mas a verdade é que parece finalmente ter encontrado rumo e, goste-se ou não, começa a posicionar-se bem enquanto jogador.



Já o João Ricardo continua a achar-se a última bolacha do pacote… esquecendo-se de um pequeno detalhe: a última vem quase sempre partida. Anda completamente ofuscado dentro da casa. Aponta o dedo a toda a gente, critica tudo e todos, mas jogar? Zero. Tem atitudes bastante reprováveis e mantenho o que já disse: não é concorrente, é comentador em direto.



A Liliana e o Pedro Jorge parecem finalmente ter acordado para o jogo. Estão a repetir a fórmula do Secret Story 9? Estão. Mas ao menos agora mexem-se e dão conteúdo ao programa.



A Marisa Susana, sinceramente, parece perdida. Ataca tudo e todos só para garantir tempo de antena, mas nota-se demasiado o esforço. É tudo muito forçado e pouco natural.



Sem grande surpresa, o Afonso foi o primeiro salvo da gala de ontem. Agora preparem-se: a Catarina foi a segunda salva… e com uma percentagem enorme. Juro que não percebo. De todos os nomeados, era claramente a concorrente que menos acrescentava à casa. É planta decorativa em versão reality show.



O duelo final ficou entre a Liliana e a Ana, e acabou por ser a Ana a abandonar a casa. Honestamente? Das expulsões mais injustas desta edição.



E no meio disto tudo, destaca-se o ego da Liliana. Foi salva mais uma vez e, depois da salvação da Catarina, já deve achar que é a grande favorita cá fora. A confiança está em altas… agora falta perceber se o público está realmente com ela ou se isto é só mais uma ilusão típica de reality show.