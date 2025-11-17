Facebook Instagram

OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  

A um mês e meio da grande final, os concorrentes começam finalmente a dar tudo por tudo para levarem o grande prémio no final do ano.

Fábio Belo
Hoje às 12:09
Cristina Ferreira - 10.ª gala de "Secret Story - Casa dos Segredos"
Cristina Ferreira - 10.ª gala de "Secret Story - Casa dos Segredos"
Foto: Instagram
OPINIÃO I Esta casa dá mais enredo que qualquer série da Netflix  

O bom desta edição é que não há plantas; no entanto, há muitos concorrentes que adoram ultrapassar limites, e isso… bem, nem sempre é bonito de se ver.

A Liliana não é jogadora? E a Marisa, será ela a grande estratega? A Marisa é realmente boa a esconder o segredo, mérito lhe seja dado, mas daí a ser uma jogadora exemplar… ainda vai um longo caminho. Já a Liliana aproveitou toda a polémica em torno do jogo de casal, e agora vitimiza-se enquanto joga com todos. Uma coisa é certa: ela não deixa nada por dizer, isso ninguém lhe tira.

A Liliana e a Marisa Susana garantem que a Bruna inferioriza as pessoas. E, honestamente, têm razão. Ela tenta muitas vezes diminuir os outros, acha-se a maior e a grande jogadora de reality… só que não. A auto-estima até pode ser louvável, mas há limites.

O pânico do Leandro esta semana foi claríssimo, e não, não foi por estar nomeado. Foi antes o desespero de voltar a aparecer nos especiais e nas VTs. Sentiu que estava a perder protagonismo e entrou num pequeno colapso estratégico. A certa altura notou-se, e bem, que estava completamente perdido no jogo. Mas claro, ontem na gala voltou a assumir o papel de estrela, não fosse ele esquecer-se rapidamente das próprias crises.

O Fábio, por sua vez, lembrou-se esta semana de pôr as garras de fora, e ficaram todos surpreendidos, como se houvesse 250 mil euros em jogo por acaso. Num reality show há sempre tempo para mudar o rumo, entrar verdadeiramente no jogo e mostrar ao que se vem. Talvez o rapaz queira finalmente revelar outra faceta e não ficar eternamente preso ao jogo de casal, que, convenhamos, é a única razão pela qual sabemos quem ele é. Caso contrário, ninguém daria por ele.

A luta de galos continua dentro e fora da casa. O Pedro Jorge foi o primeiro salvo da noite, seguindo-se o Leandro. A certa altura cheguei a pensar que o Dylan seria o expulso da semana, mas afinal quem saiu foi a Ana Cristina. E, mais uma vez, a Ana safou-se, o que só prova que o público está a gostar da sua nova versão de jogadora.

RELACIONADOS
OPINIÃO I Esta casa dá mais enredo que qualquer série da Netflix  
OPINIÃO I Passaporte à vista!
OPINIÃO I A gala mais épica… ou só mais uma noite de peixeirada televisiva?
OPINIÃO I A gala em que a Liliana se libertou…e o Sandro levou a mala
Mais Vistos
00:06:04
V+ Fama
David Fonseca "nega" ser pai do filho de Ana Sofia Martins. Piada de mau gosto?
tvi
00:01:03
Secret Story
Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só
tvi
00:04:02
Secret Story
Revelado: Estes dois concorrentes estão em missão e ninguém sabia
tvi
00:04:33
Secret Story
A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Seleção
Confirmado: Portugal vai reinaugurar um dos estádios míticos do futebol
maisfutebol
Big Brother
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"
tvi
Futebol
Ao telemóvel e deitado no treino: imagens expõem treinador do Marinhense
maisfutebol
Dois às 10
Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente
tvi
Benfica
A regressar a Portugal, Rafa Silva só equaciona jogar no Benfica
maisfutebol
Ana Cristina
Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa