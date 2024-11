OPINIÃO | Quem é planta fica pelo caminho…

A oitava gala do Secret Story ficou marcada pelo tão desejado regresso do quarto secreto que faz sempre as delícias de quem acompanha a novela da vida real. A noite foi de confrontos, e quem levou a melhor foram os concorrentes que se sabem aproveitar das situações e sabem marcar uma posição no jogo. Há umas semanas, a casa parecia um jardim botânico, mas os concorrentes têm dado tudo, e esta semana a casa pegou fogo.

Em noite de falsa dupla expulsão, Diogo Alexandre e João Ricardo foram os primeiros salvos, o que não me surpreendeu. Os dois são protagonistas e dão muito conteúdo ao jogo. As quezílias entre o Marcelo e o Rúben estão dar frutos, e o Marcelo levou a melhor. Ao que parece, o público está do lado do Marcelo, que se tem destacado no jogo muito à pala dos confrontos com Rúben. Se não fosse isso era inexistente no jogo. O Heitor ter sido salvo em quarto lugar também foi uma surpresa. Pode agradecer aos fãs da Maria por ter ficado no jogo. O Afonso foi o concorrente escolhido para abandonar a casa mais vigiada do país e era previsível tal facto. Até porque quem é planta fica pelo caminho. Já o Rúben safou-se por pouco e estreou o quarto secreto, agora falta saber se tem capacidade de aproveitar os privilégios que o quarto secreto tem. O que tenho sérias dúvidas.

A Margarida continua a ser massacrada. É verdade que não tem grande jogo, mas está cada vez mais integrada e a dar cartas. Ainda vamos ver uma Margarida mais forte, mais jogadora e mais desinibida. Os concorrentes não têm noção, mas dupla Gonçalo e Margarida é muito forte, e para mim estão os dois na final.

O Maycon foi sujeito à máquina da verdade, e a Renata teve a oportunidade de dizer à Cristina as perguntas que queria fazer ao concorrente. Na verdade, esperava mais da Renata. Esperava perguntas mais diretas, mais incómodas. O que esperar deste episódio? Cá para mim vai dar uma verdadeira confusão entre o Maycon e a Renata, isso para não falar que a Rita vai ser metida ao barulho.