É desta que compra uma boa escova elétrica: esta Oral-B passou de 86€ para 50€

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Este é o tipo de escova de dentes que deve usar para uma boa higiene oral, dizem especialistas

Sim, são 12 pastas de dentes Colgate por 14 euros e estão a desaparecer

“O meu dentista notou logo a diferença.” Este gadget ajuda a limpar zonas que a escova nunca alcança

Com mais de duas mil avaliações na Amazon e uma nota de 4,3 estrelas, a Oral-B iO 2 é uma das escovas elétricas mais compradas da plataforma. A diferença para uma escova manual é simples: a cabeça redonda vibra e oscila de forma a envolver cada dente individualmente, removendo a placa bacteriana onde uma escova comum não chega. O resultado sente-se logo na primeira utilização.

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Quem já a usa confirma: "é uma maravilha, chega bem a todos os dentes" e quem vinha de modelos mais básicos diz que "a diferença nota-se desde o primeiro uso".

Tem três intensidades de escovagem para escolher conforme a sensibilidade das gengivas, do mais suave ao mais intenso. Uma das funcionalidades mais apreciadas é o sensor de pressão: se estiver a escovar com demasiada força, a escova abranda sozinha e acende um sinal vermelho para avisar. Para quem tem gengivas sensíveis, isto faz muita diferença.

Veja também: Andávamos a escovar mal os dentes? Dentista revela erros e dá recomendações surpreendentes

Há ainda um temporizador de dois minutos que avisa a cada 30 segundos para mudar de zona, porque a maioria das pessoas escova menos tempo do que devia sem dar conta.

A bateria dura vários dias sem precisar de carregar, e o kit vem com um estojo de viagem com espaço para duas cabeças extra, "muito prático para levar em viagem", nas palavras de quem já o testou.

A 50,77€, é o tipo de compra que se faz uma vez e não se pensa mais no assunto.

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