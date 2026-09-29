Ana é mãe de 10 filhos e revela como gere o orçamento familiar que tem 9 mil euros de gastos mensais

Gerir uma família de dez filhos exige organização e um orçamento considerável. Ana Iglesias, empresária e criadora de conteúdos conhecida no Instagram como @unalocuradefamilia, revelou ao El Español alguns detalhes sobre a economia e a rotina da sua família.

Segundo Ana, o agregado familiar gasta, em média, 9.000 euros por mês, embora o valor possa variar bastante consoante as necessidades de cada período. Para tentar controlar as despesas, a família recorre a várias estratégias: utiliza painéis solares, aproveita promoções quando faz compras em grandes quantidades e dá uma segunda vida a roupa, livros e brinquedos, passando-os entre os irmãos.

As despesas escolares são um bom exemplo da dimensão do orçamento familiar. Para o regresso às aulas, Ana contou ter gasto 2.510 euros, incluindo a compra de 65 livros escolares. Já no que diz respeito ao lazer, a família procura alternativas mais económicas: em vez de ir regularmente ao cinema, recorre a plataformas de conteúdos e as refeições fora de casa também não fazem parte dos planos habituais.

Mas gerir uma casa tão grande não passa apenas pelas contas. Ana também precisa de conciliar a sua atividade profissional com os filhos. Durante a manhã, divide o tempo entre a loja, as encomendas, a edição de conteúdos e as colaborações com marcas. À tarde, dedica-se aos trabalhos escolares, ao jantar e aos imprevistos que fazem parte da vida familiar. “Muitas vezes, mesmo assim, não tinha tempo para tudo”, contou, revelando que chegou a adormecer em frente ao computador.

E os imprevistos parecem fazer parte da rotina diária. As manhãs podem transformar-se numa verdadeira corrida contra o relógio: há quem fique a dormir até ao último momento, quem suje o uniforme enquanto toma o pequeno-almoço ou quem se esqueça da mochila em casa. E, quando parece estar tudo pronto para sair, pode surgir mais um problema: alguém não consegue encontrar um dos sapatos.

A própria Ana resume estes momentos dizendo que “as manhãs são imprevisíveis e transformam-se numa maratona para chegar a tempo às aulas”. Quando chega a tarde, a dinâmica da casa muda novamente, com mochilas, livros, lanches e crianças a circular pelos corredores.

A organização também se nota na hora de dormir. O jantar dos mais pequenos acontece por volta das 19h30, com o objetivo de que estejam na cama entre as 20h30 e as 21h00. O horário, porém, nem sempre significa silêncio imediato: depois de chegarem à cama, ainda há risadas e conversas até que finalmente consigam adormecer.

Para Ana, adaptar-se a esta realidade foi um processo gradual. Os dez filhos não chegaram todos de uma vez, permitindo que a família fosse encontrando novas formas de organizar a vida à medida que crescia. “Eles foram chegando um a um e, por isso, fomos adaptando-nos progressivamente”, explicou.