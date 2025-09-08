Regresso às aulas: Como preparar o orçamento

Disseram-lhe que o bebé tinha morrido quando foi mãe. Filho aparece após 42 anos

Setembro é sinónimo de novas rotinas, mas também de novas despesas. Para muitas famílias, este é um dos meses mais pesados do ano. Entre materiais, mochilas e atividades, os custos acumulam-se rapidamente.

Por isso, preparar o orçamento para o regresso às aulas é essencial. Um orçamento pensado com antecedência e algumas estratégias práticas podem aliviar a pressão sobre a carteira. Preparar-se evita gastos desnecessários e ajuda a manter as finanças em ordem.

Adote este pensamento: Reutilizar é poupar

Antes de correr para as lojas, veja o que pode aproveitar do ano anterior. Mochilas, estojos, lancheiras e até cadernos com páginas em branco ainda podem servir.

Envolver os filhos nesta escolha é também uma oportunidade de lhes mostrar o valor da reutilização. Além da poupança, é uma forma de educar para o consumo responsável.

Tenha um teto máximo para as despesas

Após identificar o que já tem em casa, faça a lista do que precisa realmente. O passo seguinte é estabelecer um teto de despesas.

Defina um valor compatível com o orçamento familiar. Este limite ajuda a resistir a compras por impulso e a evitar surpresas no final do mês.

Há promoções que valem a pena

O período de regresso às aulas é rico em campanhas. Hipermercados, papelarias e lojas online competem com descontos e packs promocionais.

Comparar preços e acompanhar folhetos digitais pode traduzir-se em poupanças consideráveis. Planeie as compras com tempo e tire partido das melhores ofertas.

Pondere comprar em segunda mão

Nem todo o material precisa de ser novo. Calculadoras gráficas, livros de apoio ou até mobiliário de estudo podem ser adquiridos em segunda mão.

Se estiverem em bom estado, cumprem a mesma função a um preço muito mais baixo. Uma opção inteligente para famílias que querem reduzir custos.

Opte por fasear as compras

Não é obrigatório comprar tudo de uma só vez. Muitos itens só são necessários semanas após o início das aulas.

Pergunte aos professores quais são as prioridades. Assim, garante que compra apenas o essencial no arranque e distribui as restantes despesas ao longo do tempo.

Não se esqueça de tratar dos manuais escolares gratuitos

Uma das maiores ajudas é o acesso gratuito a manuais até ao 12.º ano no ensino público. Basta inscrever-se na plataforma MEGA e levantar os vouchers atribuídos para os manuais escolares deste ano letivo.

Além disso, algumas autarquias e agrupamentos oferecem apoio para cadernos de atividades. Vale a pena informar-se para não perder estas oportunidades de poupança.