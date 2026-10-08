Conversas pessoais no telemóvel do emprego: o patrão tem direito a ver?

Num conteúdo partilhado no Instagram, no âmbito da série "Explicador OA — A lei na vida real", a Ordem apresenta a situação de um trabalhador que utiliza o telemóvel da empresa também para assuntos pessoais. Um dia, o empregador pede-lhe o aparelho e lê todas as conversas de WhatsApp e restantes conteúdos que lá constam. A pergunta que fica é se o empregador pode fazê-lo, mesmo sobre conteúdos pessoais. A publicação explica as regras de utilização dos equipamentos, os limites de acesso às comunicações pessoais e o que fazer perante uma possível violação de direitos.

Telemóvel da empresa não é acesso ilimitado

A Ordem dos Advogados esclarece que ter um telemóvel fornecido pela empresa não significa acesso ilimitado por parte do empregador. Cabe-lhe definir e comunicar previamente as regras de utilização e de monitorização do equipamento.

A privacidade mantém-se protegida

Em regra, o empregador não pode aceder a mensagens pessoais, conversas de WhatsApp ou fotografias privadas. A Ordem lembra que as comunicações pessoais são confidenciais, já que a lei protege a intimidade da vida privada e o sigilo das comunicações.

Há ainda uma consequência prática: o conteúdo pessoal obtido de forma ilícita não pode, em regra, ser utilizado num processo disciplinar, e as provas assim recolhidas podem ser nulas.

O que fazer perante uma possível violação

Para quem suspeite de que as suas conversas foram lidas, a Ordem aponta vários caminhos:

Pedir explicações por escrito. O trabalhador pode pedir ao empregador que esclareça o que foi consultado e porquê, e solicitar acesso aos seus dados pessoais.

Registar o sucedido. Deve anotar a data, a hora e o contexto do acesso ao telemóvel e guardar mensagens ou emails que o comprovem.

Apresentar queixa à CNPD. Pode denunciar uma eventual violação da privacidade e dos dados pessoais no local de trabalho.

Contactar a ACT. A Autoridade para as Condições do Trabalho pode intervir em situações de abuso do poder de direção por parte da entidade empregadora.

Quando procurar um advogado

A Ordem aconselha a procurar aconselhamento jurídico junto de um advogado perante pressões, ameaças ou um processo disciplinar, ou se puder estar em causa uma violação da privacidade ou das comunicações. O advogado pode ajudar a avaliar a situação e a definir os procedimentos adequados.

Quem não tiver meios económicos pode recorrer à Consulta Jurídica ou ao Apoio Judiciário, nos termos legais.

A publicação termina com um lembrete, "conhecer os seus direitos é o primeiro passo para os exercer", e com o aviso de que se trata de informação geral, que não dispensa a análise do caso concreto por um advogado.

O conteúdo integral do Explicador OA está disponível em boletim.oa.pt/explicador-oa.