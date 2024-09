Nas compras do regresso às aulas, traga esta peça de secretária para a cozinha. Nem imagina como fica a sua despensa

Com que frequência deve substituir estes objetos de casa?

Os arquivadores, originalmente concebidos para organizar documentos, podem ter usos surpreendentemente práticos no quotidiano doméstico. A influencer Ale Pez, que conta com mais de 200 mil seguidores na sua conta de Instagram, partilhou recentemente cinco formas diferentes de dar nova vida a estes acessórios, destacando como a sua versatilidade pode transformar a organização em várias áreas da casa. Entre as sugestões, encontramos ideias para a cozinha, o armazenamento de produtos de limpeza e muito mais, mostrando que um pouco de criatividade pode fazer toda a diferença.

1. Guardar batatas

O primeiro uso sugerido por Alez Pez, e o seu favorito, é utilizar arquivadores para guardar batatas. Esta ideia permite que as batatas se mantenham arejadas, evitando que apodreçam rapidamente. Além disso, é uma forma muito mais bonita e prática de as arrumar na cozinha, ocupando pouco espaço e mantendo tudo bem organizado.

2. Guardar cebolas

De forma semelhante, os arquivadores podem ser usados para armazenar cebolas. Este método ajuda a mantê-las frescas e organizadas, evitando que fiquem soltas nos armários ou nas bancadas. Para além de ser funcional, também é uma solução estética, permitindo que a cozinha tenha um aspeto mais limpo e moderno.

3. Arrumar papel de cozinha e caixas de café

Outras ideias incluem a utilização de arquivadores para organizar o papel de cozinha, uma solução simples para evitar a desarrumação. Outro uso prático é guardar as caixas de café, mantendo-as sempre à mão e devidamente organizadas. Um método para otimizar o espaço disponível, tanto na cozinha como na despensa.

4. Empilhar latas de alimentos

Para quem gosta de manter uma despensa bem organizada, a criadora de conteúdo sugere utilizar arquivadores para empilhar latas de alimentos. Esta solução é eficaz para maximizar o espaço nas prateleiras e ajuda a evitar a desordem. Ao organizar as latas de forma visível e acessível, facilita-se o seu uso no dia-a-dia.

5. Organizar produtos de limpeza

Por último, os arquivadores podem ser uma excelente opção para guardar produtos de limpeza, mantendo-os organizados e fáceis de encontrar. Uma solução que ajuda a evitar a confusão nos armários de limpeza e que garante que os produtos estão sempre prontos a ser utilizados, tornando a rotina doméstica mais eficiente.

Desde manter batatas e cebolas frescas e bem arrumadas, até à organização de latas, caixas de café e produtos de limpeza, os arquivadores tornam-se indispensáveis para quem procura otimizar o espaço e simplificar o dia-a-dia. Afinal, com um pouco de criatividade, até os objetos mais simples podem ter novos usos e melhorar a organização da nossa casa.

Veja aqui o vídeo de Ale Pez: