O segredo para uma casa limpa é a organização do tempo. Especialistas sugerem este horário

Estes erros fazem com que a sua casa pareça sempre desarrumada

Com esta rotina de limpeza, ter a casa em ordem torna-se mais fácil. A chave para uma casa limpa é encontrar um sistema que funcione para si e para a sua rotina. O que funcionava antes de ter filhos pode precisar de algumas alterações, por exemplo, e aqueles cujos filhos já saíram de casa podem ter um horário mais preenchido do que no tempos das boleias e das atividades dos miúdos.

Neste artigo, baseamo-nos nas recomendações do American Cleaning Institute para facilitar a criação de uma rotina eficiente e adaptável às suas necessidades diárias, garantindo um ambiente doméstico sempre limpo e organizado.

Cozinha desarrumada? Diga não

É tentador deixar a louça "de molho" enquanto relaxa depois do jantar, mas terá de lavá-la de qualquer forma mais tarde, por isso, porquê esperar? Coloque logo a loiça na máquina de lavar, lave os tachos e panelas e limpe os balcões e a mesa após cada refeição. Isto impede que a louça se acumule e minimiza a presença de insetos.

Arrumação rápida antes de dormir

Não deixe a desordem acumular-se. Ao apagar as luzes e preparar-se para ir para a cama, recolha os brinquedos, revistas, comandos e coloque-os no seu devido lugar.

Uma tarefa por dia

Faça uma lista das tarefas que precisa de completar e escolha uma para fazer cada dia. Existem muitas listas prontas online, mas o sucesso está em adaptar a lista ao seu estilo de vida e atividades.

Deixamos aqui a sugestão de horário de limpeza simples e fácil de executar, recomendado pelo American Cleaning Institute: